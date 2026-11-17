Alexander Zverev siegt klar gegen Ben Shelton. Der Hamburger steht bereits als Halbfinalist in Turin fest. Der Olympiasieger spielt am Donnerstag ein Showmatch.

Die Nummer eins der Weltrangliste, Alexander Zverev, hat bei der Tennis-Meisterschaft in Turin seinen zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel errungen. Der Hamburger Tennisstar gewann am Samstag vor dem heimischen Publikum den direkten Vergleich gegen den US-Amerikaner Ben Shelton (24) in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:6. Mit dieser überzeugenden Leistung hat Alexander Zverev bereits jetzt seinen Einzug ins Halbfinale am Sonnabend festgeschrieben.

Spielverlauf und Taktik gegen US-Star Ben Shelton

Der erste Satz verlief für den deutschen Top-Tennisspieler deutlich einseitig und war von einer Dominanz geprägt, die man von diesem Duell eigentlich nicht erwartet hätte. Alexander Zverev marschierte vom ersten Ballwechsel an Richtung seinem siebten Sieg im siebten direkten Duell mit der Nummer 4 der Welt. Besonders effektiv zeigten sich die Rückspiele des Deutschen, da er dem jungen Amerikaner gleich zweimal den Aufschlag abnehmen konnte. Im zweiten Durchgang wurde das Match schließlich spannender, da Ben Shelton seine Aufschlagspiele erfolgreicher verteidigen konnte. Beide Spieler brachten ihre Aufschläge durch, woraufhin ein Tiebreak die Entscheidung herbeiführen musste. In dieser Entscheidungsrunde hatte der Weltranglistenerste Alexander Zverev das bessere Ende für sich und verwandelte nach 1:34 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball.

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Rolle von Trainer Juan Carlos Ferrero im Team

Im Umfeld des amerikanischen Tennisspielers Ben Shelton fehlte in diesem wichtigen Match der neue Trainer Juan Carlos Ferrero (46). Der ehemalige Weltstar und legendäre Tennisprofi war in den vergangenen Tagen bereits in Turin anwesend, um sich mit seiner neuen Schützlinge abzustimmen. Bemerkenswert ist dabei die persönliche Verbindung zu Alexander Zverev, da Juan Carlos Ferrero einst auch den deutschen Tennisstar coachte. Diese historische Anbindung fügt dem aktuellen Duell eine weitere Ebene der sportlichen Narrative hinzu, obwohl der Trainerwechsel beim US-Team noch im Fluss war.

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Bisherige Erfolge und nächstes Vorrundenspiel

Bevor das Duell gegen Ben Shelton stattfand, hatte die Nummer 1 der Welt im ersten Match des Turniers den spanischen Gegner Rafael Jodar (20) besiegt. Dieser Sieg war die notwendige Voraussetzung für die aktuelle Halbfinal-Qualifikation. Das letzte Vorrundenspiel am Donnerstag gegen den Franzosen Arthur Fils (22) ist dem Olympiasieger von 2021, Alexander Zverev, folglich nur noch ein Showmatch. Die sportliche Bedeutung dieses Auftritts liegt daher weniger in der Punkteverwertung als in der Präsentation vor den Fans. Dennoch bleibt der Druck in solchen Pflichtspielen bestehen, um sich fit zu halten.

Prominente Zuschauer und Halbfinale-Ausblick

Unter den Zuschauern im Pala Alpitour befand sich auch der Fußball-Star Nick Woltemade (24). Der Stürmer von Juventus Turin war von Bundestrainer Jürgen Klopp (59) für die letzten beiden Nations-League-Spiele in Serbien (3:1) und gegen die Niederlande (5:0) nicht berücksichtigt worden. Nick Woltemade (24/l.) gönnte sich daraufhin einen Abend beim Tennis, während rechts von ihm Duvan Zapata saß, der bei Juves Stadtrivalen FC Turin unter Vertrag steht. Für Alexander Zverev bleibt die Frage offen, gegen wen er auf seinem Weg zum dritten Titel nach 2018 und 2021 in der Runde der letzten vier trifft. Theoretisch könnte es dort bereits zum Aufeinandertreffen mit dem Superstar Carlos Alcaraz (23) kommen. Der Spanier bestreitet am Mittwoch um 14 Uhr bei Sky live sein zweites Gruppenmatch gegen den Russen Daniil Medvedev (30).