Alexander Zverev gewinnt nach epischem Fünf-Satz-Finale seine ersten French Open

Alexander Zverev hat sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. In einem dramatischen Finale der French Open setzte er sich gegen den italienischen Außenseiter Flavio Cobolli durch und befreite sich von der Last des vermeintlich besten Spielers ohne Major-Titel.

In einem epischen und nervenaufreibenden Finale der French Open hat Alexander Zverev seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Der 29-jährige Deutsche, an Position zwei gesetzt, setzte sich nach einem packenden Fünf-Satz-Krimi gegen den italienischen Außenseiter Flavio Cobolli durch, der als Nummer 30 der Welt das Turnier überraschend bis ins Finale brachte.

Das Endspiel, das unterbrochen wurde von einer physiotherapeutischen Behandlung Cobollis im vierten Satz, endete letztlich mit 6:4, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 für Zverev. Dieser Sieg befreit ihn von der Last, der vermeintlich beste Tennisspieler der Welt ohne Grand-Slam-Titel zu sein, ein Stigma, das ihn seit Jahren begleitete. Nach dem Triumph zeigte sich Zverev erleichtert und überwältigt, während Cobolli, der mit Herz und Kampfgeist überzeugte, trotz der Niederlage seine herausragende Leistung feiern kann.

Das Turnier war geprägt von frühen Ausscheiden der Topfavoriten wie Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Novak Djokovic, was Zverev den Weg zu seinem lang ersehnten Erfolg ebnete. Die internationale Presse würdigte den Sieg als Befreiung und historischen Moment im Sport. The siegreiche Deutsche präsentierte sich in Paris von seiner stärksten Seite, besonders in den entscheidenden Phasen des fünften Satzes, in dem er seinen Gegner dominierte, nachdem dieser zuvor mit seiner unkonventionellen Spielweise für Furore gesorgt hatte.

Cobolli, der mit seiner aggressiven Spielweise und schnellen Antritten viele Experten überraschte, hielt das Match bis in den vierten Satz offen und zwang Zverev immer wieder zu langen Ballwechseln. Die körperliche Verfassung schien jedoch zugunsten Zverevs zu kippen, der seine Erfahrung aus vorherigen Grand-Slam-Finalniederlagen nutzte, um die Nervenstärke zu bewahren, die ihm in der Vergangenheit fehlte.

Die Atmosphäre im Court Philippe Chatrier war elektrisierend, als die Spieler in den entscheidenden Tie-Break und den finalen Satz gingen, und am Ende brandete ein Applaus auf für den neuen Champion, der nach Jahren der Enttäuschungen endlich den wichtigsten Titel gewann. Zverevs Weg zum Titel war in diesem Jahr weniger steinig als in der Vergangenheit, nachdem die anderen großen Favoriten früh ausgeschieden waren.

Dennoch musste er über die gesamte Turnierdauer hinweg konstant starke Leistungen zeigen und insbesondere im Halbfinale gegen einen unbequemen Gegner bestehen. Der Druck der Erwartungen, sowohl von außen als auch von ihm selbst, war enorm, zumal er in der Vergangenheit bereits zwei Grand-Slam-Finals verloren hatte, darunter das US Open 2020 gegen Dominic Thiem. Dieser Sieg in Paris stellt daher einen psychologischen wie sportlichen Meilenstein dar und wird ihm neue Sicherheit für die weitere Karriere geben.

Gleichzeitig markiert er einen Wendepunkt im deutschen Tennis, das nach den frühen Erfolgen der Becker- und Haas-Generation nun wieder einen Grand-Slam-Sieger stellt. Die mediale Aufmerksamkeit in Deutschland wird entsprechend groß sein, während international bereits Vergleiche mit anderen spät gekrönten Champions wie Andre Agassi gezogen werden, der ebenfalls bis zu seinem vierten Finale warten musste





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