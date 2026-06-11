Alexander Zverev gewinnt seinen ersten Grand-Slam-Titel in Paris, nachdem er jahrelang gesucht hatte. Er spricht über seine Familie, die Konkurrenz und den Druck.
Alexander Zverev gewinnt seinen ersten Grand-Slam-Titel in Paris , nachdem er jahrelang gesucht hatte. Er ist in Herzogenaurach, dem Hauptsitz seines Ausrüsters, und hört plötzlich sein Handy von Manager Sergey Bubka junior.
Der Bundeskanzler ist dran. Für das Interview verschiebt er es ein paar Minuten. Zverev ist locker und gelöst, witzig und eloquent. Er spricht über Tennis, die Familie inklusive Tochter und darüber, was Friedrich Merz (70) ihm sagte.
Als er zum ersten Mal den Pokal anfassen durfte, das war das Schönste. Er gab ihn dann auch seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder. Das ist das Besondere. Die Bilder aus seiner Box gingen um die Welt.
Er spricht über den Moment, als er zur Familie ist. Er ging zuerst zu seinem Vater, aber auch der Rest der Mannschaft war über Jahre für ihn da. Der Fitnesstrainer seit 2014, Sergey Bubka als Manager seit vielen Jahren, nur der Physio ist neu. Nach zwei Wochen hatte er einen super Einstand.
Und sein Bruder ist eh sein Bruder. Sein bester Freund, seine Oma, es war schön. Welche Erinnerungen hat er an die Partynacht von Paris? Die war super.
Er weiß nicht mehr, was war, aber sie war schön. Alle hatten super Laune, sind durchgedreht, so wie es sich gehört. Er hat auch einen neuen Dackel namens Buba geschenkt bekommen. Er schloss ihn sofort in sein Herz.
Er spricht über seine Freundin Sophia Thomalla und den neuen Dackel. Er hat auch das Ziel, noch zwei Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Er spricht über die Konkurrenz und den Druck. Er hat eine stressige Woche mit unfassbar viel Druck durchgemacht, aber klargekommen damit und unfassbar gut gemanagt. Er will noch zehn Jahre spielen
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