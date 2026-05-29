Alexander Zverev gewinnt zweiten Satz bei den French Open

Der Vater eines achtjährigen Jungen kehrt zu der Frau zurück, die unter Verdacht steht, das Kind getötet zu haben. Eine Familienpsychologin erklärt, warum beide trotz Tragödie aneinander festhalten.

Alexander Zverev hat sich auch den zweiten Satz gesichert. Sein Match bei den French Open in Paris wird im Liveticker verfolgt. Der Vater eines achtjährigen Jungen hat seine Tochter zurückgekehrt, die unter Verdacht steht, das Kind aus Eifersucht getötet zu haben.

Er sagt im Prozess plötzlich für sie aus, besucht sie in der U-Haft und kümmert sich um ihre Pferde. Eine Familienpsychologin ordnet diese extreme Bindung ein und erklärt, warum beide trotz Vorwürfen und Tragödie aneinander festhalten. Angst, Kontrolle und Abhängigkeit spielen dabei eine Rolle. Die Beziehung kann weitergehen, selbst nach einem möglichen Urteil. Die ganze Analyse ist mit BILDplus zu lesen





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Alexander Zverev French Open Vater Eifersucht Abhängigkeit

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