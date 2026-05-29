Alexander Zverev gilt nach Alcaraz‑ und Sinner‑Ausfällen als klarer Favorit für die French Open

Durch den Ausfall von Carlos Alcaraz und das frühe Ausscheiden von Jannik Sinner steigt Alexander Zverev zum Spitzenfavoriten bei den French Open auf. Experten betonen den enormen mentalen Druck, der auf dem Deutschen lastet, und warnen, dass ein Fehlschlag seine Chancen auf einen Grand‑Slam‑Titel dauerhaft schmälern könnte.

Die französischen Turnierpläne haben sich nach dem überraschenden Ausfall von Carlos Alcaraz und dem frühen Ausscheiden von Jannik Sinner völlig verändert. Während Alcaraz wegen einer Verletzung nicht an den French Open teilnimmt, hat Sinner bereits in der Vorrunde den Rückzug antreten müssen, was die Konkurrenzsituation dramatisch neu ordnet.

In diesem Kontext steigt Alexander Zverev zum klaren Favoriten für den Gewinn des Grand‑Slam‑Titels auf. Der Deutsche steht nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, nicht nur in der heimischen Presse, sondern weltweit. Der Druck, den diese Favoritenrolle mit sich bringt, ist enorm: Verpasst er den Titel in Paris, könnte sich für Zverev die Chance auf einen Grand‑Slam‑Sieg dauerhaft verringen, da Experten bereits spekulieren, dass das Fenster für seine größten Erfolge nun schlagartig schließt.

Zverevs bisherige Karriere ist bereits beeindruckend - er hat zahlreiche ATP‑Turniere gewonnen, Olympiasieger‑Titel errungen und sich regelmäßig unter den Top‑10 der Weltrangliste behauptet. Doch die breite Öffentlichkeit erinnert sich vor allem an die Grand‑Slam‑Erfolge anderer Spieler, während Zverev bislang kein einzelnes der vier großen Turniere für sich entscheiden konnte. Das Fehlen dieses entscheidenden Pokals hat dazu geführt, dass er im kollektiven Gedächtnis noch nicht den Status einer Ikone erreicht hat, obwohl er mit Spielern wie Michael Stich vergleichbar ist.

Nun, da die beiden bisherigen Hauptkonkurrenten Alcaraz und Sinner nicht mehr im Rennen sind, gilt Zverev als eindeutiger Spitzenreiter. In der dritten Runde trifft er auf den Franzosen Quentin Halys, und die Turnierorganisation geht davon aus, dass jeder weitere Gegner - selbst ein mögliches Halbfinale gegen Novak Djokovic - für den 29‑Jährigen machbar sein sollte. Djokovic, nun 39 Jahre alt, kämpft zudem mit der drückenden Hitze in Paris, was Zverev zusätzlich begünstigt.

Auch ehemalige Tennislegenden und aktuelle Experten bezeichnen Zverev mittlerweile offiziell als Top‑Favoriten für den Titel in Roland‑Garros. Die Erwartungshaltung ist jedoch zweischneidig: Einerseits erhöht sie das Selbstvertrauen des Deutschen, andererseits legt sie die Messlatte für den psychischen Druck auf ein extrem hohes Niveau.

In der Vergangenheit zeigte sich, dass Zverev bereits unter solchen Erwartungen zu wanken begann - etwa nach einer dreimonatigen Sperre von Jannik Sinner wegen eines Dopingvorfalls, als Zverev scheinbar die Weltranglistenführung übernehmen wollte, jedoch in ein Formtief geriet. Solche Schwankungen dürfen bei den bevorstehenden Spielen nicht wieder auftreten, denn nur ein konstanter Auftritt kann ihm den historischen Platz als erster deutscher Herren‑Spieler verleihen, der die French Open gewinnt.

Die jüngsten Ereignisse in München, wo Zverev gegen den jungen Flavio Cobolli verlor, zeigen, dass selbst etablierte Spieler von der neuen Generation unter Druck gesetzt werden. Die Herausforderung besteht nun darin, den mentalen Druck zu meistern, die eigene Form zu halten und die Chance zu nutzen, die sich durch das Ausscheiden von Alcaraz und Sinner eröffnet hat.

Die gesamte Tenniswelt beobachtet gespannt, ob Zverev den Titel holen kann und damit nicht nur seinen Namen, sondern auch die deutsche Tennishistorie nachhaltig prägt





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