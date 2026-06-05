Der Hamburger hat sich bei den French Open in Paris zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Finale eingeschrieben. Im Halbfinale setzte sich Zverev gegen den tschechischen Jungstar Jakub Mensik mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 durch. Zwar lief nicht alles reibungslos, doch am Ende behielt der Deutsche die Kontrolle - und darf weiter vom historischen Triumph träumen.

Alexander Zverev greift nach seinem ersten Grand-Slam-Titel . Der Hamburger hat sich bei den French Open in Paris zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Finale eingeschrieben.

Im Halbfinale setzte sich Zverev gegen den tschechischen Jungstar Jakub Mensik mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 durch. Zwar lief nicht alles reibungslos, doch am Ende behielt der Deutsche die Kontrolle - und darf weiter vom historischen Triumph träumen. Der Olympiasieger von 2021 bestreitet damit am Sonntag sein viertes Major-Finale nach den US Open 2020, den French Open 2024 und den Australian Open 2025.

Damit ist der erste Grand-Slam-Erfolg eines deutschen Mannes seit Boris Becker 1996 bei den Australian Open zum Greifen nahe. Der Gegner wird am Freitagabend zwischen den Italienern Flavio Cobolli und Matteo Arnaldi ermittelt. Gegen beide hat Zverev eine positive Bilanz: 3:1 gegen Cobolli, 3:0 gegen Arnaldi. Der letzte deutsche French-Open-Gewinner war 1937 Henner Henkel.

Zuvor siegte Gottfried von Cramm zweimal in Paris (1934, 1936). Wird also mal wieder Zeit. Zverev, der im Turnierverlauf vier Stunden weniger auf Platz stand als sein Konkurrent, lässt vor den Augen von Ex-Wimbledonsieger Michael Stich lange keinen Zweifel daran, wer diese Partie gewinnen würde. Ihr bestes Niveau erreichen beide nicht, aber die Fehlerquote beim Außenseiter ist dann doch höher.

Nahezu alle Statistiken sprechen für den zweimaligen Weltmeister, sodass das kühle Wetter nicht ins Gewicht fällt. Die Nummer 3 der Welt hat es gern heiß, wie in der ersten Woche in Paris. Aber diesmal arrangiert er sich schnell mit den Verhältnissen. Vor allem in den wichtigen Momenten ist Zverev da.

Im ersten Satz reicht ihm ein Breakball, um seinem Gegner den Aufschlag zum 6:5 abzunehmen. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich nicht aussuchen können. Minuten später steht es 7:5. Ein Break zu Beginn des zweiten Durchgangs und eines am Ende sorgen dann für ein schnelles 6:2.

Beim Stand von 2:1 im dritten Satz hat Zverev scheinbar alles im Griff - doch dann verschwindet Mensik plötzlich in der Kabine. Der 20-Jährige nimmt eine medizinische Auszeit, was genau dahintersteckt, bleibt zunächst offen. Schon nach dem Viertelfinale hatte er wegen Krämpfen eine Pressekonferenz abbrechen müssen, in Runde zwei war er nach dem Matchball sogar kollabiert und minutenlang nicht mehr aufgestanden. Damals war die Hitze der Auslöser - diesmal spielen die Temperaturen keine Rolle.

Was auch immer in den Katakomben passiert: Mensik kommt wie verwandelt zurück. Plötzlich dreht der Tscheche auf, nimmt Zverev das Aufschlagspiel zum 4:2 ab und serviert den Satz wenig später mit 6:3 nach Hause. Für den Favoriten bedeutet das eine unnötige Verlängerung - statt schneller Entscheidung muss er noch einmal nachlegen. Doch es bleibt bei diesem kurzen Wackler.

Im vierten Durchgang ist Zverev wieder voll da, wirkt fokussiert und entschlossen. Früh nimmt er Mensik den Aufschlag ab und legt direkt nach - der Widerstand des Youngsters bricht endgültig. Nach gut zwei Stunden nutzt der Hamburger seinen ersten Matchball zum 6:2 - und steht im Finale





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