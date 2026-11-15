Alexander Zverev Großmutter Visum Problem Turin Tennis

Alexander Zverev kämpft für das Aufenthaltsrecht seiner Großmutter Natalia in Deutschland. Trotz ihrer starken Unterstützung bleibt das Visum befristet, was Sorgen bereitet.

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev steht neben seinem sportlichen Erfolg vor einer weiteren großen Herausforderung: der Sicherung des Aufenthaltsrechts für seine Großmutter Natalia. Die russische Staatsbürgerin begleitet den Weltranglistenersten intensiv auf seiner Tour, doch ihr derzeitiges Visum erlaubt nur einen kurzen Aufenthalt in Deutschland. Dieses Problem wird durch die aktuellen rechtlichen Bedingungen für Nicht-EU-Bürger erschwert, obwohl Zverev finanziell in der Lage ist, ihre Lebenshaltungskosten vollständig zu decken.

Auftritt in Turin gegen Rafael Jodar

Alexander Zverev feierte in Turin einen wichtigen Sieg, nachdem er den spanischen Gegner Rafael Jodar mit 6:4 und 6:4 besiegt hatte. Im Mittelpunkt dieses Matchstandes stand jedoch die emotionale Präsenz seiner Großmutter, die in ihrer Box saß. Natalia Zverev war kurz zuvor wieder nach Deutschland gekommen, nachdem sie im Frühling bis kurz vor Wimbledon mit ihrer Familie quer durch Europa gereist war. Nach ihrem Aufenthalt in Halle/Westfalen war ihr Visum jedoch ausgelaufen und sie musste kurzzeitig nach Sotschi zurückkehren. Ihre Rückkehr wurde von ihrer Familie in Turin mit großer Erleichterung aufgenommen.

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Emotionale Unterstützung und Visum-Beschränkungen

Für Alexander Zverev ist die Präsenz seiner Großmutter mehr als nur ein familiäres Ereignis; sie wirkt sich direkt auf seine Leistung aus. Wo sonst oft Stille in seiner Box herrscht, sorgt Natalia für extreme emotionale Aufwallungen. Sie zeigt die Siegerfaust, brüllt Anfeuerungen raus und unterstützt ihren Enkel auf jede denkbare Weise. Diese Unterstützung war bereits bei den French Open entscheidend, als er seinen ersten Grand-Slam-Titel feierte. Auch bei den US Open, wo er seinen zweiten großen Erfolg des Jahres feierte, hätte sie gerne dabei sein wollen, fehlte aber aufgrund der visumrechtlichen Lage.

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Bürokratische Hürden und finanzielle Fakten

Das grundlegende Problem liegt in der strengen Auslegung der deutschen Aufenthaltsbestimmungen für Russen. Alexander Zverev erklärt, dass seine Großmutter immer nur ein Dreimonatsvisum erhält, das eine Aufenthaltsdauer von maximal 90 Tagen erlaubt. Danach besteht die Verpflichtung, das Land zu verlassen. Die Familie bemüht sich stark darum, ihr einen deutschen Pass oder zumindest ein längerfristiges Visum zu verschaffen. Dies gestaltet sich jedoch als sehr schwierig, da deutsche Behörden das System der sozialen Absicherung nicht akzeptieren, wenn Angehörige nicht selbst arbeiten. Behörden prüfen, ob die Person von staatlichen Leistungen leben würde, was die Argumentation von Zverev, dass er genügend eigene Mittel bereitstellt, kompliziert macht.

Familienstruktur und zukünftige Perspektiven

Trotz der offenen Punkte im Visumsverfahren ist die Familie Zverev in Turin nahezu vollständig versammelt. Neben Alexander Zverev und seiner Großmutter Natalia sind auch seine Eltern vor Ort. Sein Bruder und Manager Mischa Zverev, der 39 Jahre alt ist, hat ebenfalls seine eigene Familie nach Turin mitgebracht. Dieser geschlossene Kreis bietet Alexander Zverev nicht nur emotionalen Rückhalt im Tennis, sondern auch eine stabile Infrastruktur für seine Karriere. Solange das Visum-Problem nicht gelöst ist, bleibt die Situation für die Familie belastend, doch die Priorität liegt derzeit auf der sportlichen Bewährung und der kontinuierlichen Suche nach einer dauerhaften Lösung für Natallias Aufenthalt in Deutschland.