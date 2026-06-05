Alexander Zverev hält French Open-Traum wach, trifft auf Jakub Mensik

Der tennis spielen Deutsche Alexander Zverev wartet im Halbfinale bei den French Open auf den Spanier Jakub Mensik und hat die Chance, seinen Titelambitionen Rechnung zu tragen. Ab 5. Juni, um 14:30 Uhr (MBT) zeigt Eurosport den Live-Tennis-Kracher und könnt ihr den Stream auch kostenfrei mit Joyn verfolgen. Die Chance auf einenGratis-Livestream gibt es hier: https://joyn.tv

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiterhin. Der Deutsche hat im Halbfinale Jakob Mensik geschlagen und ist damit guter Top-Kandidat für den Titel.

Entrechtet euch nicht an die schwierige Aufgabe im Viertelfinale, Alexander Zverev beleobte souverän. Und zwar in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Rafael Jodar. Das Halbfinale ist am 5. Juni um 14:30 Uhr (MT) angesetzt.

Alexander Zverev vs. Jakub Mensik könnt ihr live sehen im frei empfangbaren Fernsehen bei Eurosport. Auch alle anderen Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr im kostenfreien Livestream auf Joyn sehen. Keywords: Alexander Zverev, French Open, Jakob Mensik, Wimbledon, Rafael Jodar, Eurosport, Joyn, Livestream, Tennis, TV, Informatione





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