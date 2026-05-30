Alexander Zverev heißester Anwärter auf den Titel in Roland Garros

Alexander Zverev hat sein Drittrundenmatch gegen Quentin Halys mit 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 gewonnen und steht nun der Tür zum ersten Grand-Slam-Turniersieg der Hamburger weit offen.

Alexander Zverev ist nun der heißeste Anwärter auf den Titel in diesem Jahr in Roland Garros . Nachdem er am Freitag sein Drittrundenmatch gegen den Franzosen Quentin Halys mit 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 gewonnen hat, steht der Tür zum ersten Grand-Slam-Turniersieg der Hamburger weit offen.

Von den Top-Fünf der Weltrangliste ist nur noch Zverev vertreten. Im Achtelfinale trifft der Hamburger auf den Niederländer Jesper de Jong, der als Lucky Loser einen Startplatz im Hauptfeld erhalten hat. Zverev ist zum neunten Mal in Serie in der Runde der besten 16. Er habe sich trotz eines kleinen Durchhängers gut gefühlt und wolle sich selbst die Chance geben, hier alle Matches zu gewinnen.

Der Deutsche hatte vor dem Match vor allem die Aufschlagstärke von Halys herausgehoben, doch davon war zunächst wenig zu sehen. Der französische Publikum war zunächst kein großer Faktor, aber die Fans waren plötzlich da und stimmten La Ola an, als Zverev einen Gang zurückschaltete und Halys um kurz Mitternacht den dritten Satz gewann. Der verdiente erste Satzverlust im Turnierverlauf wirkte wie ein Weckruf für die deutsche Nummer eins. Beim gewonnenen Break zum 2:0 zeigte Zverev die Faust. Am Ende verwandelte er seinen dritten Matchball zum Sieg





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