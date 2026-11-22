Alexander Zverev feiert 2026 zwei Grand-Slam-Titel, doch Kritik an der Spielstärke gegen Sinner und Alcaraz bleibt. Analyse der deutschen Tennis-Historie.

Das Jahr 2026 bleibt ein historisches Kapitel in der Geschichte des deutschen Tennissports. Alexander Zverev gewinnt zwei Grand-Slam-Titel und führt nahezu jede Statistik an. Zum Abschluss seiner Saison unterliegt er jedoch im Finale der ATP-Finals in Turin deutlich. Diese Niederlage symbolisiert ein Narrativ, das als Makel in die Tennis-Historie eingehen wird.

Historischer Erfolg ohne Sieg über die Top-Rivalen

Zverev erreicht einen Meilenstein, den im deutschen Herrentennis zuvor nur wenige Spieler vollendeten. Keine andere deutsche Spielerin oder kein anderer deutscher Spieler hat in einer einzigen Saison zwei Grand-Slam-Titel gewonnen. Dieser Erfolg ist unbestritten und historisch einzigartig. Dennoch bleibt ein wesentlicher Kritikpunkt bestehen. Zverev besiegt weder Sinner noch Alcaraz in entscheidenden Momenten.

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Die beiden dominanten Spieler Sinner und Alcaraz dominieren die Szene seit Jahren. Sie teilen sich die meisten großen Titel untereinander auf. Eine Veränderung dieser Struktur zeichnet sich auch für die kommenden Jahre nicht ab. Solange beide fit sind und am Start stehen, bilden sie eine kaum zu durchbrechende Phalanx.

Günstige Umwege zu den Titeln im Jahr 2026

Dass Zverev diesen Thron stürmen konnte, lag an spezifischen Umständen im Turnierverlauf. Sinner und Alcaraz waren entweder zeitgleich nicht verfügbar oder trafen nacheinander auf Zverev. In anderen Fällen wich der Deutsche den beiden Top-Spielern aus. Diese Konstellation war für Zverev dankbar, wenn er selbst dafür nichts konnte.

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Bereits in der zweiten Runde der ATP-Finals verabschiedete sich Jannik Sinner sensationell. Carlos Alcaraz war bei dieser Veranstaltung gar nicht am Start. Auf dem Weg zum Titel war Flavio Cobolli als Nummer zehn der Setzliste der schwierigste Gegner. Im Halbfinale traf Zverev auf Wildcard-Sensation Arthur Fery, der keine ernsthafte Hürde darstellte.

Auch bei anderen Grand-Slam-Turnieren zeigten sich ähnliche Muster. Im Viertelfinale der US Open war Ben Shelton der einzige Gegner aus den Top zwanzig der Setzliste. Zuvor hatte Shelton Alcaraz in fünf Sätzen besiegt. Zverev konnte nur die Gegner spielen, die ihm angeboten wurden. Diese Aufgaben meisterte er 2026 in beeindruckender Konstanz.

Kritik an der psychologischen Stärke in Finalspielen

Weder bei einem der vier Grand-Slam-Turniere noch bei den ATP-Finals siegte Zverev gegen Sinner oder Alcaraz. Gegen Alcaraz verliert er bei den ATP-Finals ein episches Halbfinale. Eben jenes Endspiel am Sonntag in Turin geht als klare Niederlage zu Buche. Gegen Sinner zieht er im Wimbledon-Finale den Kürzeren.

Ironischerweise liefert das Jahr 2026 Kritikern eine einfache Grundlage. Turin war die Chance, zu beweisen, dass Zverev gegen die Großen auch in Finalspielen bestehen kann. Eine solche Botschaft hätte gezeigt, dass Siege auch in Paris oder New York möglich wären. Genau das gelingt ihm diesmal nicht.

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Dadurch verfestigt sich der Eindruck, dass die Major-Titel günstigen Umständen zu verdanken sind. Dies ist keine Schande, denn solche Umstände muss man erst umsetzen. Bei den French Open war Zverev ab Runde drei der große Favorit. Er meisterte den Druck und die Erwartungshaltung exzellent. Im Halbfinale und Finale der US Open hatte er zudem gegen das Publikum zu kämpfen.

Fakten überwiegen die emotionale Bewertung

Wurden die großen Erfolge auf dem Silbertablett serviert? Ja. Wurden sie geschenkt? Auf gar keinen Fall. Die historische Dimension der Saison bleibt unberührt. Keiner erinnert sich an die genauen Gegner von Boris Becker bei seinen beiden Grand-Slam-Titeln 1989. Das ist im Rückblick irrelevant.

Zverev war da, wo er sein musste. Er ist der konstanteste Spieler des Jahres und der erfolgreichste. Das sind harte Fakten. Daran ändert die vielleicht etwas schlechtere B-Note nichts. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Ab Dienstag steht die Finalrunde im Kalender an.