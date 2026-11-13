Alexander Zverev humorvoll auf der Tennis-WM-Pressekonferenz in Turin

Vor dem Start der Tennis-WM zeigt sich Alexander Zverev locker. Der Weltranglistenerste macht sich im Vorfeld des Turniers in Turin mit schwarzer Humor auf einer Gala einen Namen.

Alexander Zverev hat sich zwei Tage vor seinem ersten Match bei der Tennis-WM in Turin als lockerer und witziger Weltranglistenerster präsentiert. Am Freitagabend zeigte der Hamburger auf der Pressekonferenz zu den ATP Finals seine typische Humor-Ader und sorgte für heitere Stimmung im Saal. Der 27-Jährige tritt am Sonntag um 14 Uhr gegen den Spanier Rafael Jodar an, während die Übertragung im Fernsehen live auf Sky zu sehen sein wird.

Schwarzer Witz zu Beginn der Pressekonferenz

Die humorvolle Atmosphäre entstand während einer Interaktion mit dem italienischen Journalisten Ubaldo Scanagatta, der 77 Jahre alt ist und eine lange Geschichte im Tennis-Journalismus vorweist. Scanagatta begann seine Frage, indem er erwähnte, dass er aufgrund seines Alters alle dreißig Nummer-eins-Spieler der Welt erlebt habe. Er schloss damit, dass Zverev der Letzte in dieser langen Reihe sei. Alexander Zverev unterbrach ihn fast sofort mit der pointierten Gegenfrage, warum er der letzte sei und ob Scanagatta bald sterben werde. Dieser schwarze Humor ließ den gut besuchten Raum lachen.

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Auch Zverevs Gruppengegner reagierten mit Heiterkeit auf den Scherz. Ben Shelton, 24 Jahre alt, hielt sich die Hand vors Gesicht, während die anderen Gruppengegner Arthur Fils mit 22 Jahren und Rafael Jodar ebenfalls lachten. Die Szene verdeutlichte die lockere Stimmung, die Zverev in der Halle erzeugte, noch bevor die Wettkämpfe am Sonntag beginnen.

Interaktion mit legendärem Journalisten Scanagatta

Die Interaktion zwischen Zverev und Scanagatta war kein Zufall, da der Journalist bekannt dafür ist, eng mit Tennisstars zu interagieren. Eine ihrer legendären Episoden fand vor Jahren bei den Australian Open in Melbourne statt. Damals schlief Scanagatta in der ersten Reihe einer Pressekonferenz ein, was vom spanischen Spieler Rafael Nadal bemerkt wurde. Naldal nutzte die Situation für witzige Bemerkungen, die zu einer der berühmtesten Pressekonferenzen der Tennis-Geschichte wurden. Diese Vorgeschichte ermöglichte es Alexander Zverev, den humorvollen Umgangston zu pflegen.

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Scanagatta ist somit keine unbekannte Größe im Umgang mit Tennisstars. Beide Parteien kennen sich und ihre Dynamik. Dies ermöglichte es Zverev, den Scherz zu machen, ohne dass dies als unpassend empfunden wurde. Die Stimmung im Raum war geprägt von Amüsement und Respekt vor der langen Geschichte des Journalisten im Sport.

Kritik an sozialen Medien und Verzicht auf Stars

Auch auf der Gala der Weltranglisten-Ersten seit 1973 zeigte sich Alexander Zverev schlagfertig und kritisch. Der zweimalige Grand-Slam-Sieger schwärmte von der Zeit vor 30 Jahren, als er mit Vorgängern aus jener Epoche sprach. Er gab an, soziale Medien zu hassen und wünschte, er hätte in den Neunzigerjahren gespielt. Damals sei man freier in der Aussage gewesen und habe mehr Spaß haben können. Er betonte, dass Humor in der Vergangenheit eine größere Rolle gespielt habe als heute.

Die großen Namen des Tennis fehlten jedoch auf der Gala im Pala Alpitour. Weder die sogenannten Big Three Roger Federer mit 45 Jahren, Rafael Nadal noch Novak Djokovic mit 39 Jahren waren anwesend. Auch Superstars der Siebziger und Achtziger Jahre wie Björn Borg mit 70 Jahren, John McEnroe mit 67 Jahren, Jimmy Connors mit 74 Jahren und Ivan Lendl mit 66 Jahren kamen nicht. Selbst Carlos Alcaraz mit 23 Jahren fehlte, obwohl er Minuten vor Beginn wenige Meter entfernt in der Halle seine Pressetermine erledigte. Boris Becker mit 58 Jahren war ebenfalls nicht anwesend.

Kontrast durch Jannik Sinner und Blick auf das Turnier

Ein notable Anwesender war jedoch Jannik Sinner, der Weltranglisten-Zweite. Der 25-Jährige war in Turin, konnte aber aufgrund einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen. Seine Anwesenheit bot einen Kontrast zu den vielen fehlenden Großstars. Die Gala war dennoch lustig, dank der Stimmungskanone Alexander Zverev. Die Unterhaltung dominierte den Abend, bevor die eigentliche sportliche Konkurrenz beginnt.

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Ab Sonntag wird die Stimmung wieder ernster, wenn die Wettkämpfe auf dem Centre Court im Pala Alpitour beginnen. Alexander Zverev hat nach den Titeln 2018 in London und 2021 in Turin das Ziel, seinen dritten WM-Titel zu holen. Die Nummer eins der Welt will seine Leistung auf dem Platz beweisen und sich mit seinem Humor von den Anspannungen vor dem Spiel erholen. Die acht Teilnehmer der ATP Finals umfassen Rafael Jodar, Arthur Fils, Ben Shelton, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli und Frances Tiafoe.