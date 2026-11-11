Alexander Zverev: Ich bin motiviert, die ATP Finals zu gewinnen.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev strebt nach großen Zielen in der Tennis-Saison. Er wird am 26. November beim Viertelfinale im Achtelfinale antreten. Zuerst spricht er dazu, wie es ist, als Nummer eins in der Welt zu gelten. Er fühlt sich stolz und motiviert: 'Das ist in Ordnung für mich. Ich bin sehr motiviert und weiß, was Sie mich gleich fragen wollen: Nein, ich glaube nicht, dass ich noch viel beweisen muss.'

Alexander Zverev strebt nach großen Zielen in der Tennis -Saison. Zu den wichtigsten Ereignissen zählen die ATP Finals und der Davis Cup. Vor diesen wichtigen Saisonenden bekennt sich Zverev in einem Interview mit dem Corriere della Sera zur Favoritenrolle beim Turnier in Turin und zur aktuellen Kritik an seinem Status als Nummer eins.

Der Weg zum ATP-Finale: Zverevs Vision und Herausforderungen

Zverev wird in einer Woche beim dritten Mal seit 2018 und 2021 die ATP Finals der besten acht Spieler des Jahres gewinnen. Am 26. November steht das Viertelfinale im Achtelfinale im Vorprogramm. Zuerst spricht Zverev dazu, wie es ist, als Nummer eins in der Welt zu gelten.

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Er fühlt sich stolz und motiviert: "Das ist in Ordnung für mich. Ich bin sehr motiviert und weiß, was Sie mich gleich fragen wollen: Nein, ich glaube nicht, dass ich noch viel beweisen muss.

" Zverev ist jedoch auch kritisch gegenüber der Wahrnehmung seines Status als Nummer eins. Er betont, dass er gegen jeden Spieler antreten und versuchen kann, ihn zu schlagen, und dass dies nicht an seinen monatelangen Verletzungspausen liegt. Zverev hat auch lobende Worte für den italienischen Tennisprofi Jannik Sinner, der sich zurzeit einer Knieverletzung erhole. Er glaubt, dass Sinner bald wieder zu den besten Spielern in der Welt zurückkehren wird.

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Zverev ist sich auch sicher, dass er noch mindestens 20 Jahre in der Tenniswelt spielen wird. Danach will er sich dem Padel zuwenden, einer Sportart, die in der Zukunft auf seinem Programm stehen wird. , Alexander Zverevs Ziel ist es, die ATP Finals und den Davis Cup zu gewinnen. Er wird am 26.

Kritik am Status und die Zukunft des deutschen Tennis

November beim Viertelfinale im Achtelfinale antreten. Zverev ist stolz und motiviert, als Nummer eins in der Welt zu gelten, betont jedoch auch die Kritik an seinem Status. Er glaubt, dass er gegen jeden Spieler antreten und versuchen kann, ihn zu schlagen, und dass dies nicht an seinen monatelangen Verletzungspausen liegt. Zverev hat auch lobende Worte für den italienischen Tennisprofi Jannik Sinner, der sich zurzeit einer Knieverletzung erhole.

Er glaubt, dass Sinner bald wieder zu den besten Spielern in der Welt zurückkehren wird. Zverev gibt an, dass er noch mindestens 20 Jahre in der Tenniswelt spielen wird und dass Padel in der Zukunft auf seinem Programm stehen wird. Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner wird nicht am Turnier teilnehmen, da er an einer Knieverletzung leidet. Zverev unterstützt seinen Landsmann und glaubt, dass er bald wieder zu den besten Spielern in der Welt zurückkehren wird.

Zverevs Ziel ist es, die ATP Finals und den Davis Cup zu gewinnen. Er wird am 26. November beim Viertelfinale im Achtelfinale antreten. Zverev ist stolz und motiviert, als Nummer eins in der Welt zu gelten, betont jedoch auch die Kritik an seinem Status.

Er glaubt, dass er gegen jeden Spieler antreten und versuchen kann, ihn zu schlagen, und dass dies nicht an seinen monatelangen Verletzungspausen liegt. Zverev gibt an, dass er noch mindestens 20 Jahre in der Tenniswelt spielen wird und dass Padel in der Zukunft auf seinem Programm stehen wird.

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, Zverev war mit dem ersten Grand-Slam-Sieg im Sommer sehr zufrieden, aber die Nummer eins der Weltrangliste zu sein, ist für ihn etwas anderes: "Das bedeutet, dass ich in diesem Jahr der konstanteste Spieler war - dass meine Leistung über die Monate und Saisons hinweg endlich stabil geworden ist.

" Zverev hofft, dass er eine gute Ausgabe im Turnier in Turin geben wird und dass er sein Ranking weiter verbessern kann. Er glaubt, dass er noch lange in der Tenniswelt aktiv sein wird und dass Padel in der Zukunft auf seinem Programm stehen wird. Der erste Grand-Slam-Sieg im Sommer ist für ihn ein Gefühl der Erleichterung, weil er "mein ganzes Leben darauf hingearbeitet" hat.

Zverevs Blick nach vorne: Tennis, Padel und die nächsten 20 Jahre

, Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat gesagt, dass er noch mindestens 20 Jahre in der Tenniswelt spielen wird. Danach will er sich dem Padel zuwenden, eine Sportart, die in der Zukunft auf seinem Programm stehen wird. Zverev ist stolz und motiviert, als Nummer eins in der Welt zu gelten, betont jedoch auch die Kritik an seinem Status.

Er glaubt, dass er gegen jeden Spieler antreten und versuchen kann, ihn zu schlagen, und dass dies nicht an seinen monatelangen Verletzungspausen liegt. Zverev hat auch lobende Worte für den italienischen Tennisprofi Jannik Sinner, der sich zurzeit einer Knieverletzung erhole. Er glaubt, dass Sinner bald wieder zu den besten Spielern in der Welt zurückkehren wird. ,