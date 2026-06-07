Alexander Zverev im Finale: Der Deutsche will endlich seinen ersten Titel holen

Alexander Zverev steht am Sonntag zum vierten Mal in einem Grand-Slam-Finale und will endlich seinen ersten Titel holen. Der Deutsche hat im Halbfinale eine starke Leistung gezeigt und wird jetzt öffentlich kritisiert für seine Worte im Siegerinterview nach seinem Finaleinzug.

Alexander Zverev steht am Sonntag zum vierten Mal in einem Grand-Slam-Finale und will endlich seinen ersten Titel holen. Der Deutsche hat im Halbfinale eine starke Leistung gezeigt und wird jetzt öffentlich kritisiert für seine Worte im Siegerinterview nach seinem Finaleinzug.

Zverev erklärte nach dem Erfolg gegen Jakub Mensik: Ganz ehrlich, wir sind Sportler, aber die wenigsten von uns haben etwas im Kopf. Manchmal ist es einfacher, dumm zu sein und nicht zu viel nachzudenken. Diese Aussage hat die ehemalige Tennisspielerin Alizé Cornet nicht gefallen. Sie kritisierte Zverev bei Eurosport: Die Sinnlosigkeit dieser Aussage - ich bin ehrlich gesagt sprachlos.

Das ist so respektlos gegenüber Spielern, gegenüber Sportlern. Wenn er lustig sein wollte, ist es ihm nicht gelungen. Alizé Cornet ruderte jedoch bei Instagram zurück: Okay Leute, ich habe für einen Augenblick meinen Humor vergessen. Kann jedem passieren, oder?

Entschuldigung. Heute steht es für Zverev auf dem Spiel, einen der wichtigsten Siege seiner Karriere gegen den Italiener Flavio Cobolli zu holen. Die direkte Bilanz zwischen den beiden liegt bei 3:1 für den Deutschen. Kommt heute ein weiterer Sieg hinzu





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