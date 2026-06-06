Alexander Zverev im Finale der French Open 2026: So seht ihr das Match gegen Flavio Cobolli live im Free-TV und Livestream

Alexander Zverev hat sich bei den French Open 2026 für das Finale qualifiziert und trifft dort auf den Italiener Flavio Cobolli. Der Deutsche besiegte im Halbfinale den Tschechen Jakub Mensik und zeigte erneut eine starke Leistung. Zverev ist nun der klare Favorit auf den Titel, nachdem auch die anderen Top-Favoriten wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner ausgeschieden sind. Das Finale findet am 7. Juni um ca. 15:00 Uhr statt und wird live bei Eurosport übertragen. Fans können das Match auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen.

Alexander Zverev hat sich bei den French Open 2026 für das Finale qualifiziert und trifft dort auf den Italiener Flavio Cobolli . Der Deutsche besiegte im Halbfinale den Tschechen Jakub Mensik und zeigte erneut eine starke Leistung.

Zverev ist nun der klare Favorit auf den Titel, nachdem auch die anderen Top-Favoriten wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner ausgeschieden sind. Das Finale findet am 7. Juni um ca. 15:00 Uhr statt und wird live bei Eurosport übertragen. Fans können das Match auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen





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