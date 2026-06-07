Alexander Zverev im Finale der French Open: Historische Chance auf ersten Grand-Slam-Titel

Alexander Zverev hat bei den French Open 2026 eine historische Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Nach einer beeindruckenden Leistung im Halbfinale gegen Jakub Mensik steht der Deutsche nun im Finale und trifft auf den Italiener Flavio Cobolli.

Alexander Zverev hat bei den French Open 2026 eine historische Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel . Nach einer beeindruckenden Leistung im Halbfinale gegen Jakub Mensik steht der Deutsche nun im Finale und trifft auf den Italiener Flavio Cobolli .

Zverev, der bereits im Viertelfinale den aufstrebenden Rafael Jodar bezwang, zeigte sich von Beginn an äußerlich ruhig und konzentriert. Er reduzierte seine Fehlerquote und produzierte dreimal so viele Winner wie sein Gegner. Cobolli hingegen wirkte nervös und fand nie zu seinem Spiel. Der an zehn gesetzte Italiener unterliefen fast doppelt so viele unerzwungene Fehler wie Zverev.

Nach der Absage von Carlos Alcaraz und dem Aus von Favoriten wie Jannik Sinner ist Zverev nun der klare Top-Kandidat auf den Titel. Das Finale zwischen Zverev und Cobolli findet am 7. Juni um ca. 15:00 Uhr statt und wird live bei Eurosport übertragen. Fans können das Match auch im kostenfreien Livestream auf Joyn verfolgen





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