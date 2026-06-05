Alexander Zverev im French-Open-Halbfinale gegen Jakub Mensik - Live im Free-TV und Joyn-Stream

Nach dem Favoritensterben bei den French Open ist Alexander Zverev der Titelkandidat. Im Halbfinale trifft der Deutsche auf Jakub Mensik. So sieht man das Match live bei Eurosport und im Joyn-Livestream.

Der Traum vom Titel bei den French Open bleibt für Alexander Zverev nach dem packenden Viertelfinalsieg weiterhin lebendig. Nach dem überraschenden Aus von Carlos Alcaraz und dem dominanten Jannik Sinner sowie dem Ausscheiden weiterer Topgesetzter gilt der Deutsche in Paris als der klare Titelfavorit.

Im Halbfinale wartet mit dem Tschechen Jakub Mensik eine weitere unberechenbare Aufgabe auf den Hamburger, der zuvor im Achtelfinale auf den 19-jährigen Spanier Rafael Jodar traf. Gegen den aufstrebenden Youngster zeigte Zverev eine taktisch reife Leistung und gewann souverän in drei Sätzen. Das Duell mit Mensik ist für den 5. Juni ab etwa 14:30 Uhr terminiert und verspricht erneut hochkarätige Tennisunterhaltung.

Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik wird live im frei empfangbaren Fernsehen bei Eurosport übertragen. Alle Matches, die im Free-TV laufen, sind zudem kostenlos im Livestream auf der Plattform Joyn verfügbar. Zusätzlich gibt es wie gewohnt umfassende Liveticker und digitale Begleitformate, die Fans in Echtzeit über Spielstände, Statistiken und wichtige Momente informieren. Damit bleibt Zverevs Weg zum möglichen ersten French-Open-Titel für ein breites Publikum verfolgbar, ganz ohne付费-Absicherung.

Zverevs Gegner Jakub Mensik hat sich in diesem Turnier bislang durch beherzte Auftritte und viel Spielintelligenz ausgezeichnet. Der Tscheche, der in der Weltrangliste noch nicht zu den absoluten Topspielern zählt, überzeugte insbesondere durch taktische Flexibilität und nervenstarke Auftritte auf dem Sandplatz von Roland Garros. Für den Hamburger könnte das Halbfinale daher zur größten sportlichen Herausforderung des Turniers werden - zumal Mensik überraschend wenig Respekt vor großen Namen zeigt.

Sollte Zverev auch diese Hürde meistern, wäre der Weg ins Finale frei und der Titel in greifbarer Nähe. Beide Spieler werden mit unterschiedlichem Druck ins Match gehen: Während Zverev als Topfavorit agiert, kann Mensik befreit aufspielen und auf seine Chance lauern. Die Partie verspricht daher eine Mischung aus Strategie, Kraft und mentaler Stärke





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