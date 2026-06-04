Alexander Zverev im Halbfinale der French Open 2026

Alexander Zverev steht bei den French Open 2026 im Halbfinale und trifft auf den Tschechen Jakub Mensik. Die genaue Startzeit hängt jedoch von der Dauer der zuvor angesetzten Spiele auf dem Centre Court ab. Zverev hat sich im Turnierverlauf gegen Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys und Jesper De Jong mit insgesamt nur einem Satzverlust durchsetzen können.

Alexander Zverev steht bei den French Open 2026 im Halbfinale und trifft auf den Tschechen Jakub Mensik . Die genaue Startzeit hängt jedoch von der Dauer der zuvor angesetzten Spiele auf dem Centre Court ab.

Zverev hat sich im Turnierverlauf gegen Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys und Jesper De Jong mit insgesamt nur einem Satzverlust durchsetzen können. Im Viertelfinale traf er auf Rafael Jodar, den er mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 besiegen konnte. Zverev steht bei 548 Siegen und 232 Niederlagen in seiner Profikarriere. Der Spanier Rafael Jodar hingegen hat in seiner kurzen Karriere bereits 22 Partien gewonnen und hat das ATP 250 in Marrakesch gewonnen.

Die French Open finden vom 18. Mai bis zum 7. Juni 2026 in der französischen Hauptstadt Paris statt. Alexander Zverev ist an Nummer 2 gesetzt und die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier liegen primär auf ihn.

Vom 18. Mai bis zum 7. Juni 2026 finden die French Open in der französischen Hauptstadt Paris statt. Alexander Zverev ist an Nummer 2 gesetzt und die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier liegen primär auf ihn.

Der gebürtige Hamburger hat sich im Turnierverlauf gegen Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys und Jesper De Jong mit insgesamt nur einem Satzverlust durchsetzen können. Im Viertelfinale traf er auf Rafael Jodar, den er mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 besiegen konnte. Zverev steht bei 548 Siegen und 232 Niederlagen in seiner Profikarriere. Der Spanier Rafael Jodar hingegen hat in seiner kurzen Karriere bereits 22 Partien gewonnen und hat das ATP 250 in Marrakesch gewonnen.

Die French Open finden vom 18. Mai bis zum 7. Juni 2026 in der französischen Hauptstadt Paris statt. Alexander Zverev ist an Nummer 2 gesetzt und die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier liegen primär auf ihn





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