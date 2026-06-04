Alexander Zverev im Halbfinale der French Open 2026

Alexander Zverev steht bei den French Open 2026 im Halbfinale und trifft auf den Tschechen Jakub Mensik. Der deutsche Tennisspieler ist bereits im Viertelfinale gegen Rafael Jodar erfolgreich gewesen und konnte die Partie für sich entscheiden. Die French Open finden vom 18. Mai bis zum 7. Juni 2026 in der französischen Hauptstadt Paris statt. Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier primär auf Zverev.

Bei den French Open 2026 trifft Alexander Zverev am 5. Juni 2026 im Halbfinale auf Jakub Mensik . Der deutsche Tennis spieler ist bereits im Viertelfinale gegen Rafael Jodar erfolgreich gewesen und konnte die Partie für sich entscheiden.

Nun steht Zverev im Halbfinale. Die French Open finden vom 18. Mai bis zum 7. Juni 2026 in der französischen Hauptstadt Paris statt.

Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier primär auf Zverev. Der gebürtige Hamburger ist an Nummer 2 gesetzt und hat sich im Turnierverlauf gegen Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys und Jesper De Jong mit insgesamt nur einem Satzverlust durchsetzen können. Im Viertelfinale am Dienstag, 2. Juni 2026, wartete der Spanier Rafael Jodar auf Zverev.

Jodar ist an Nummer 27 gesetzt und gewann seine bisherigen Matches bei den French Open 2026 gegen Aleksandar Kovacevic, James Duckworth, Alex Michelsen und seinen Landsmann Pablo Carreno Busta. Gegen Carreno Busta musste Rafael Jodar nach einem Zwei-Satz-Rückstand über die vollen fünf Sätze gehen, um das Match zu gewinnen und das Viertelfinale zu erreichen. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Hoffnungsträger Alexander Zverev und dem spanischen Talent Rafael Jodar fand am Nachmittag des 2. Juni 2026 statt.

Austragungsstätte war der Court Philippe-Chatrier. Als Nächstes wartet das Halbfinale auf Zverev. Der Spanier Rafael Jodar ist ein großes Talent und hat in seiner kurzen Karriere bereits das ATP 250 in Marrakesch gewonnen. In seiner Profikarriere gewann er vor dem Aufeinandertreffen mit Zverev 22 Partien, aus 10 Matches ging er als Verlierer vom Court.

Alexander Zverev hingegen steht in seiner Profikarriere bei 548 Siegen und 232 Niederlagen. Das Spiel konnte Zverev als den Härtetest gegen Rafael Jodar für sich entscheiden. Gegen den Spanier spielte er groß auf und gewann das Match 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. Nach einem ersten Satz, der erst im Tiebreak entschieden wurde, setzte sich Zverev in den folgenden beiden Durchgängen durch.

Mit diesem Sieg steht Zverev nun im Halbfinale der French Open 2026. Die genaue Startzeit für das Halbfinale hängt jedoch von der Dauer der zuvor angesetzten Spiele auf dem Centre Court ab. Die Fans können das Matches des deutschen Tennisstars gegen den Tschechen Jakub Mensik sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen. Im linearen Fernsehprogramm ist der Sender Abo (ab 5,99 Euro pro Monat, Stand Juni 2026) das Sport-Add-on (zusätzlich 3 Euro pro Monat, Stand Juni 2026)





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