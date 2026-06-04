Alexander Zverev im Halbfinale der French Open: So seht ihr das Match live im Free-TV

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open auf Jakub Mensik. Wir verraten euch, wie ihr das Match im Free-TV, auf Joyn und im Liveticker verfolgen könnt.

Alexander Zverev keeps his dream of winning the French Open title alive. In the semi-finals, the German will face Jakub Mensik . Here's how you can follow the match on free TV, Joyn live stream, and live ticker.

After the withdrawal of Carlos Alcaraz, the elimination of 'Dominator' Jannik Sinner, and the further demise of the big favorites, Zverev is now the clear top contender for the title. In the quarter-finals, the native Hamburger faced a dangerous task against the 19-year-old Rafael Jodar, but Zverev mastered this challenge as well, winning convincingly in three sets against the rising Spanish star. The semi-final between Alexander Zverev and Jakub Mensik is scheduled for June 5th at around 14:30.

The tennis thriller between Zverev and Mensik can be seen on free-to-air television. The match will be broadcast live on Eurosport. Alexander Zverev vs. Jakub Mensik live: Where can you find a free live stream of the French Open 2026? All matches broadcast on free TV by Eurosport can also be watched in the free live stream on Joyn





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