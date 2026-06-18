Alexander Zverev im Viertelfinale der Halle Open

Alexander Zverev hat im deutschen Duell den Karlsruher Yannick Hanfmann geschlagen und steht im Viertelfinale der Halle Open. Sein nächster Gegner wird am Freitag der Belgier Raphael Collignon oder der Italiener Mattia Bellucci sein.

Alexander Zverev steht im Viertelfinale der Halle Open und hat im deutschen Duell den Karlsruher Yannick Hanfmann geschlagen. Der zweifache Weltmeister gewann das Match mit 6:3 und 7:6.

Zverevs nächster Gegner wird am Freitag der Belgier Raphael Collignon oder der Italiener Mattia Bellucci sein. Die 78-jährige Oma Natalia Fateeva, die Mutter von Alexander Zverev, war bei dem Match anwesend und ließ sich nicht von den hohen Temperaturen abschrecken. Sie saß neben Zverevs Freundin Sophia Thomalla in der Sonne und fächerte sich Luft zu. Zverevs Mutter Irina fehlte diesmal, da es kühler ist, wo sie ist.

Foto: CARMEN JASPERSEN/AFP Zverev spielte wie erwartet und gewann den ersten Satz ohne Mühe. Danach legte Hanfmann seine Scheu ab und kam gut ins Match. Beide Spieler brachten alle ihre Aufschlagspiele durch und spielten den zweiten Satz im Tiebreak. Zverev gewann den zweiten Satz nach 81 Minuten mit seinem ersten Matchball.

Zverev sagte, dass er ein Sommerkind ist und die Hitze liebt. Er ist auf das weitere Turnier in Halle vorbereitet und will endlich mal durchstarten. Er ist der Olympiasieger von 2021 und will in Wimbledon durchstarten. Zverev spielte auch Doppel mit Marcelo Melo, aber sie schieden am Mittwoch aus.

Somit bleibt nur das Einzel für Spielpraxis, bevor es nach London geht. Zverev würde gerne mal in Halle gewinnen und hat vor einem Jahr das Halbfinale erreicht, aber gegen Taylor Fritz verloren





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