Alexander Zverev im Viertelfinale des ATP-Turniers in Halle/Westfalen

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale auf Raphael Collignon. Der frischgebackene Grand-Slam-Champion muss sich auf den Belgier vorbereiten, der sich mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Italiener Mattia Bellucci durchsetzen konnte.

In Halle/Westfalen trifft French-Open-Sieger Alexander Zverev im Viertelfinale auf Raphael Collignon . So verfolgt Ihr das Match im Free-TV und Joyn-Livestream. Beim ATP-Turnier steht der frischgebackene Grand-Slam-Champion nach dem 6:3, 7:6 (7:4) im deutschen Duell mit Yannick Hanfmann im Viertelfinale .

Dort trifft der 29-Jährige auf den Belgier Raphael Collignon, der sich mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Italiener Mattia Bellucci durchsetzen konnte. Das Viertelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Raphael Collignon wird am Freitag, den 19. Juni, stattfinden. Das Spiel soll ungefähr gegen 13:30 Uhr beginnen.

Die genaue Startzeit hängt aber auch von den vorher stattfindenden Matches ab. Alexander Zverev ist frischgebackener Grand-Slam-Champion, nachdem er im French Open gewonnen hat. Jetzt muss er sich im Viertelfinale des ATP-Turniers in Halle/Westfalen auf den Belgier Raphael Collignon vorbereiten. Der 29-Jährige hat das deutsche Duell mit Yannick Hanfmann mit 6:3, 7:6 (7:4) gewonnen.

Der Sieg gegen Yannick Hanfmann hat Alexander Zverev den Einzug ins Viertelfinale des Turniers in Halle/Westfalen gesichert. Jetzt muss er sich auf das Match gegen Raphael Collignon vorbereiten, der sich mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Italiener Mattia Bellucci durchgesetzt hat. Der frischgebackene Grand-Slam-Champion muss sich auf den Belgier vorbereiten, der sich in der Vorrunde mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Italiener Mattia Bellucci durchsetzen konnte





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