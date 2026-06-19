Alexander Zverev in Halle: Der Hamburger erreicht das Halbfinale

Alexander Zverev hat in Halle bei brütend heißen Temperaturen um die 35 Grad zum achten Mal in diesem Jahr in ein Halbfinale eingezogen. Der Hamburger, die Nummer 3 der Welt, traf auf den Belgier Raphaël Collignon (24).

Alexander Zverev ist in Halle bei brütend heißen Temperaturen um die 35 Grad zum achten Mal in diesem Jahr in ein Halbfinale eingezogen. Kein anderer-Profi 2026 schaffte dies häufiger.

Der Hamburger, die Nummer 3 der Welt, traf auf den Belgier Raphaël Collignon (24). Der Qualifikant forderte den Favoriten stark heraus. Im Tiebreak des ersten Satzes musste Zverev sogar zwei Satzbälle abwehren, gewann dann aber mit 7:6, 7:6 nach 1:59 Stunden.

"Das war ein verrücktes Match von beiden", analysierte Zverev nach dem Sieg. "Der Tiebreak im ersten Satz war entscheidend. Aber wie er dann weitergespielt hat, da bin ich glücklich, in zwei Sätzen durch zu sein. Das hätte auch zwei Sätze in die andere Richtung gehen können.

" Es ist bereits sein viertes Halbfinale in Folge in Halle/Westfalen - insgesamt sein sechstes. Dort wartet nun ein bekanntes Gesicht auf den Olympiasieger von 2021: Taylor Fritz (28) aus den USA. Das ist kein einfacher Gegner - Zverev führt die Head-to-Head-Bilanz zwar mit 5:9 an, verlor aber die letzten sechs Duelle gegen die Nummer 9 der Welt. Der letzte Sieg liegt lange zurück: Rom Masters 2024.

Fritz kam mit dramatischen Sätzen ins Halbfinale: Gegen seinen amerikanischen Landsmann Ben Shelton (23) gewann er eine Tiebreak-Schlacht mit 6:7, 7:6, 7:6. Ein kleiner Erfolgsmoment nach dem verlorenen Finale von Stuttgart am vorherigen Sonntag. Ein besonderer Moment für Zverev und seine Familie: Das Rasenturnier in Halle/Westfalen wird das voraussichtlich letzte sein, bei dem die 78-jährige Natalia Fateeva ihren Enkel live anfeuert. Bald läuft das Visum der Großmutter ab - sie besitzt einen russischen Pass.

"Es war schon schwierig, sie zu uns zu holen", erklärte der Hamburger bereits bei den French Open. Damals jubelte Oma Natalia beim ersten Grand-Slam-Titel ihres Enkels von der Tribüne aus





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