Alexander Zverev: Intensive medizinische Behandlung vor French-Open-Sieg

Tennisstar Alexander Zverev berichtet von zahlreichen Injektionen, die ihm vor seinem French-Open-Triumf verabreicht wurden. Sein Arzt half ihm, schmerzfrei zu spielen, trotz Rückenproblemen und frühem Aus in Rom.

Für den Sieg bei den French Open musste der Hamburger Tennis star Alexander Zverev im Vorfeld einiges über sich und seinen Körper ergehen lassen. Alexander Zverev "behandelt wie ein Stück Dreck" - Grand-Slam-Champion verteidigt Deutschen Tennis -Star Vor dem Triumph auf dem Court Philippe Chatrier musste der 1,98-Meter-Hüne jedoch einiges über sich und seinen Körper ergehen lassen.

"Im Dezember hat er mir viele Spritzen reingehauen. Vielleicht waren es keine 70, aber 60 bestimmt", sagte Zverev der "Bild", "er hat dafür gesorgt, dass ich dieses Jahr schmerzfrei spielen konnte". Auch kurz vor den French Open gab es erneut viele Spritzen für Zverev.

"Zuletzt war ich nach dem Masters in Rom bei ihm, da setzte es auch nochmal zweimal 20 Spritzen. Er hat also seinen Anteil und hat mir sehr geholfen", erklärte der frischgebackene Grand-Slam-Sieger. Beim Masters in Rom scheiterte Zverev überraschend früh im Achtelfinale und sagte daraufhin wegen Rückenproblemen die Teilnahme an seinem Heim-Turnier in Hamburg ab





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