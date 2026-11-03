Alexander Zverev ist Tennis-Weltranglistenerster: Sophia Thomalla reagiert auf den Meilenstein

Sophia Thomalla jubelt mit Alexander Zverev zur neuen Tennis-Weltrangliste Nummer eins. Reaktionen der Moderatorin, Details zum Finale in Paris und Ausblick.

Der deutsche Tennis spieler Alexander Zverev hat die Nummer eins der Weltrangliste erreicht. Die Moderatorin Sophia Thomalla reagierte auf diesen historischen Meilenstein in ihrem Partner auf social media. Der 29-jährige Hamburger aus Hamburg führt die Liste seit dem 2. November an.

Thomallas emotionale Reaktion auf Instagram

Sophia Thomalla veröffentlichte auf der Plattform Instagram mehrere Bilder und Videos. Sie kommentierte ein Foto mit der Trophäe der Nummer eins. Thomalla erklärte, sie sei nicht stolzer auf ihren Partner. Zverev habe diesen Erfolg verdient. Ein weiterer Post zeigte einen gemeinsamen Hund des Paares. Die Moderatorin scherzte, der Vierbeiner könne nun entspannen. Sein "Papa" sei endlich Weltranglistenerster geworden. Diese Aufnahme löste viel Begeisterung in den Kommentaren aus.

Also read Endlich die Nummer 1: Sophia Thomalla feiert Alexander Zverev

Zverevs Weg zur Spitze im ATP-Turnier

Alexander Zverev sicherte sich die Führung durch einen Sieg im Halbfinale. Er besiegte den Niederländer Tallon Griekspoor. Sophia Thomalla saß dabei in seiner Box. Nach dem Match begrüßte der Deutsche sein Team. Er ehrte seine Freundin mit einem Handkuss. Diese Szene zeigte Thomalla in ihren Beiträgen erneut. In Paris erhielt Zverev die entsprechende Trophäe. Bei der Zeremonie waren auch sein Vater Alexander Senior anwesend. Der Bruder Mischa war ebenfalls dabei. Thomalla und weitere Mitglieder seines Teams feierten mit.

Niederlage im Finale trotz neuer Rangliste

Zwei Tage nach dem entscheidenden Sieg trat Alexander Zverev im Finale an. Er traf auf den Australier Alex de Minaur. Sophia Thomalla saß auch bei dieser Partie wieder in seiner Box. Zverev verlor das Match mit 4:6, 6:1 und 6:7. Er schied damit im Halbfinale aus. Der Verlierer des Endspiels erreichte die Endspielteilnahme nicht. Die Niederlage änderte jedoch nichts an der neuen Position in der ATP-Weltrangliste. Die Rolex Paris Masters sind das ATP-Turnier in Frankreich.

Advertisement

Privates Glück und Karriereerfolge

Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind seit rund fünf Jahren ein Paar. Sie machten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich. Das Paar feierte private Momente neben dem Sport. Zverev hat zwei Grand-Slam-Titel gewonnen. Er siegte bei den French Open im Juni. Im September folgte der Titel bei den US Open. Zverev lobte Sophia Thomalla im RTL-Format "Frauke trifft...". Er sagte, er liebe sie. Er habe großen Respekt vor ihr. Sie sei einer der schlausten Menschen, die er kenne.

Neuer Status in der Tennis-Welt

Der deutsche Spieler ist nun die Nummer eins. Die deutsche Tennis-Weltrangliste führt ihn an. Seine Position wurde seit Montag offiziell bestätigt. Die Trophäe für den ersten Platz wurde in Paris überreicht. Das nächste Turnier findet nicht sofort statt. Der Fokus liegt nun auf der neuen Rolle. Zverev muss diese Position verteidigen. Der Erfolg ist ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. Die deutsche Tennis-Szene jubelt mit ihm. Sophia Thomalla bleibt eine wichtige Stütze im Hintergrund.