Alexander Zverev ist Tennis-Weltranglistenerster: Sophia Thomalla reagiert

Alexander Zverev erreicht Platz eins der ATP-Rangliste. Partnerin Sophia Thomalla kommentiert den Meilenstein und teilt private Momente.

Alexander Zverev hat einen historischen Meilenstein seiner Karriere erreicht und führt seit dem zweiten November offiziell die Weltrangliste im Herren-Tennis an. Seine langjährige Lebensgefährtin, die Moderatorin Sophia Thomalla, hat diesen Durchbruch öffentlich gewürdigt und dabei sowohl sportliche als auch private Aspekte ihres gemeinsamen Weges beleuchtet. Der Hamburger steht nun zum ersten Mal in seiner Laufbahn an der Spitze des internationalen Rankings.

Offizielle Anerkennung in Paris

Die formelle Bestätigung für Zverevs Aufstieg erfolgte bei der Zeremonie der Paris Masters, wo er die entsprechende Trophäe überreicht bekam. Anwesend waren neben Thomalla auch sein Vater Alexander Senior, sein Bruder Mischa sowie weitere Mitglieder seines Teams. Dieser Moment markiert den offiziellen Start seiner Ära als Nummer eins, nachdem er zuvor durch konstant starke Leistungen die erforderlichen Punkte gesammelt hatte. Die Veranstaltung diente nicht nur der Preisverleihung, sondern auch der feierlichen Anerkennung seiner jüngsten Erfolge auf der Tour.

Also read Alexander Zverev: Neue Nummer 1 schlägt nachdenkliche Töne an

Sophia Thomallas emotionale Reaktion

Sophia Thomalla teilte auf ihrer Instagram-Seite mehrere Bilder und Videos, die ihre Stolz auf den Tennisspieler ausdrücken. Zu einem Foto mit der Weltranglisten-Trophäe vermerkte sie, dass sie nicht stolzer auf ihren Partner sein könne und dieser Erfolg absolut verdient sei. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte jedoch ein Bild ihres gemeinsamen Hundes, der entspannt in einer Decke kuschelt. Thomalla scherzte dazu, dass der Vierbeiner nun zum ersten Mal richtig entspannen könne, da sein "Papa" endlich die Spitzenposition erreicht habe. Diese humorvolle Note fand großen Anklang in den Kommentaren.

Entscheidender Sieg gegen Griekspoor

Der mathematische Sprung an die Weltspitze wurde durch Zverevs Sieg gegen Tallon Griekspoor perfekt gemacht. Thomalla saß während dieses entscheidenden Matches in seiner Box und war Zeuge der historischen Leistung. Nach dem Match begrüßte der Deutsche sein Team und richtete einen Handkuss an seine Freundin, einen Moment, den sie später in ihrem Beitrag erneut festhielt. Seit Montag ist Zverev somit offiziell als Weltranglistenerster gelistet, was seinen Status im Profisport endgültig zementiert hat.

Advertisement

Rückblick auf wichtige Turniere

Zwei Tage nach dem entscheidenden Sieg gegen Griekspoor scheiterte Zverev im Halbfinale der Paris Masters knapp am Australier Alex de Minaur. Das Ergebnis stand bei vier zu sechs, sechs zu eins und sechs zu sieben Spielen. Obwohl diese Niederlage den Einzug ins Endspiel verhinderte, änderte sie nichts mehr an seinem neuen Rang. Zuvor hatte er bereits große Titel gewonnen, darunter die French Open im Juni und die US Open im September, was seine Konstanz unter Beweis stellte.

Persönliche Sicht auf den Erfolg

Sophia Thomalla betonte, dass ihr privates Glück nicht ausschließlich vom sportlichen Erfolg abhängt. Sie erklärte, auch ohne Titel glücklich mit ihm zu sein, dennoch spiele es eine Rolle, wenn er gewinnt. Ihre Beziehung besteht seit rund fünf Jahren, wobei sie sich im Oktober 2021 öffentlich vorgestellt haben. Vor wenigen Wochen verglich sie ein aktuelles Bild von der Eröffnungsgala des Laver Cups in London mit einem Foto aus dem Jahr 2021, um die Entwicklung ihrer Partnerschaft zu würdigen.