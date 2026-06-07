Der Deutsche Alexander Zverev steht erneut im Finale der French Open und muss sich nicht nur einem anspruchsvollen Gegner, sondern auch seiner Vergangenheit stellen. Bei der Begegnung mit Flavio Cobolli in Paris muss der 29-Jährige die Erinnerungen an drei vorherige Grand-Slam-Niederlagen überwinden, um endlich auf den ersten Platz zu gelangen.

Alexander Zverev hat im Laufe seiner Karriere bereits mehrere Grand-Slam-Finals erreicht, aber der Titel blieb ihm bisher verwehrt. Dabei waren die Rückerstöße besonders schwer. Während der US Open Final 2020 in Flushing Meadows stand Zverev kurz vor einem historischen Durchbruch, als er das erste Set gegen den Österreicher Dominic Thiem gewann, bevor Letzterer in einer spannenden Meisterschaftsserie zurückkehrte.

Dass er in Paris wieder gegen einen Gegner des österreichischen Leipzens trat, ließ die Erinnerungen an diesen Schmerz erneut aufleben. Sechs Jahre später, an einem anderen Ort, mit demselben Ziel, stieß Zverev erneut auf das Gefühl des Zweifels. Sein letzter Open-Titel blieb ihm, obwohl er die Match-Umstände zu seinem Vorteil nutzen wollte. Noch eindringlicher war die Situation, als er 2024 bei den French Open gegen den jungen Carlos Alcaraz namens 2:1 Sätze führte, doch erneut in den entscheidenden Runden ausblieb.

Und anschließend, im Australian Open 2025 gegen Jannik Sinner ausgezeichnet, verlor er in drei schnellen Sätzen, was die letzte Mauer des Dramas valortfi. Diese hintereinander kommenden Niederlagen begründeten den Qualm, der immer wieder über die Pariser Bühnen herrschte. Jetzt steht Zverev vor einem ernsten Test, wobei der Blick nach vorn unabdingbar zur Lösung aller Bedenken ist. Um den Druck zu mindern erklärte Zverev, bevor das letzte Match begann: "Das ist Vergangenheit.

" Er wollte dabei nichts an den verzehrenden Momenten seines Erfolgs einbeziehen. Der legendäre Spieler Boris Becker hatte ihm zuvor gegadigt: "Ich glaube, es wird schwer, wenn Sascha an die drei verlorenen Finals zurückdenkt.

" Gerade in dieser Situation gilt es nicht, sich den Leidenswerten hinzugeben und mit der Möglichkeit in unmittelbarer Nähe des Permanisten unmittelbar an die Turmhöhe hsch. Ein zweites Heiterer Los, weiteres strategisches Ergebnis und bei beiden an die jedno





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