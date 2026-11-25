Alexander Zverev geht juristisch gegen L'Equipe vor. Der Tennisspieler klagt wegen der Aussage, seine Unschuld sei bewiesen. Hintergrund ist ein geschlossener Prozess.

Der deutsche Tennis spieler Alexander Zverev hat rechtliche Schritte gegen die französische Sportzeitung L'Equipe angekündigt. Hintergrund ist ein Zitat aus dem Jahr 2026, in dem Zverev erklärte, seine Unschuld sei im Rahmen eines früheren Verfahrens bewiesen worden. Nun geht die Ex-Partnerin gegen diese öffentliche Aussage vor, die als unwahr oder irreführend gewertet wird.

Rechtliche Schritte gegen Zeitungsartikel

Das zuständige Landgericht Berlin II hat dem Sport-Informations-Dienst (SID) den Eingang der Klage in der vergangenen Woche bestätigt. Die Ex-Partnerin von Alexander Zverev sieht sich durch die Veröffentlichung in L'Equipe in ihrer Ehre verletzt. Der Prozess findet nicht statt, da er mit einer Geldauflage beendet wurde, doch die Aussage zur Beweisführung der Unschuld wird nun angefochten. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist bislang nicht bekannt.

Also read Carlos Alcaraz krönt Saison mit ATP Finals Sieg und ehrt Alexander Zverev

Hintergrund des geschlossenen Verfahrens

Zurückführen lässt sich die rechtliche Thematik auf ein Verfahren gegen den Hamburger Tennisprofi vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten. Es ging um den Vorwurf der angeblichen Körperverletzung. Dieses Verfahren wurde im Juni 2024 ohne ein Urteil beendet. Eine Verurteilung gab es in diesem Zusammenhang nicht, sondern es kam zu einer außergerichtlichen Einigung. Mit dieser Einigung war eine Geldauflage von 200.000 Euro verbunden.

Kein Schuldeingeständnis bei der Einigung

Die Zahlung der Geldbuße durch Alexander Zverev ist nicht als Schuldeingeständnis zu werten. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung für den Sportler. Seine Anwälte hatten in der vergangenen Woche klargestellt, dass sich der Hamburger gegen die aktuellen Vorwürfe der Zeitschrift zur Wehr setzen wird. Die juristische Verteidigung zielt darauf ab, die Diskrepanz zwischen der rechtlichen Lage und der öffentlichen Darstellung der Zeitung auszuräumen.

Advertisement

Advertisement

Äußerungen im Vorfeld des Viertelfinals

Das Gespräch mit der Presse führte Alexander Zverev kurz vor dem Viertelfinalduell der deutschen Mannschaft gegen Großbritannien. Dieses Match fand am Donnerstag um 10 Uhr statt. Zverev gab an, er sei nicht allzu besorgt wegen der anstehenden Rechtsstreitigkeiten. Er erklärte, er fühle sich nicht schuldig an den ursprünglichen Vorwürfen, betonte jedoch auch, dass seine Anwälte die rechtliche Darstellung übernommen hätten.

Diskussion um die öffentliche Darstellung

Das Zitat aus L'Equipe lautete: "Ich habe alles getan, was ich konnte, und meine Unschuld wurde bewiesen." Diese Formulierung ist der Kern des aktuellen Konflikts. Zverev erklärte nun in Bologna, er denke, er sei unschuldig. Gleichzeitig habe er jedoch genug über die Vorfälle gesprochen. Der Zeitraum der Ereignisse liege bereits fünf oder sechs Jahre zurück. Er wolle durch damit, öffentlich darüber zu sprechen.