Alexander Zverev hat einen Zivilklage gegen die französische Zeitung L'Equipe eingereicht. Anlass sind seine Aussagen zur außergewertigen Einigung im Fall von 2024.

Alexander Zverev hat ein juristisches Verfahren gegen die französische Sportzeitung L'Equipe eingeleitet. Der Hamburger Tennisstar reagiert damit auf eine Aussage aus dem Jahr 2026, die er gegenüber Journalisten der Zeitung gemacht hatte. Zverev kritisiert, er habe eine Formulierung verwendet, die er so nicht gemeint habe. Aktuell fokussiert sich der 29-Jährige auf sein aktuelles Turnier in Bologna und seine Vorbereitung auf das Viertelfinale der Davis-Cup-Mannschaft gegen Großbritannien, das am Donnerstag um 10 Uhr stattfindet.

Rechtliche Schritte gegen Medienberichterstattung

Die Klage wurde am vergangenen Woche beim zuständigen Landgericht Berlin II eingereicht. Ein Termin für die mündliche Verhandlung steht noch nicht fest. Zverevs Anwälte hatten in der Vorwoche bereits erklärt, dass sich der Sportler gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen wird. Die Rechtsstreitigkeit konzentriert sich spezifisch auf die Interpretation der Äußerungen, die Zverev der französischen Redaktion gegeben hat. Das Gericht hat den Eingang der Klageschrift offiziell bestätigt, wodurch der formelle Prozessbeginn markiert ist.

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Hintergrund der umstrittenen Einigung von 2024

Der Konflikt wurzelt in einem Verfahren vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten. Dort ging es um Anschuldigungen wegen angeblicher Körperverletzung, die im Juni 2024 ohne ein strafrechtliches Urteil beendet wurden. Die Sache wurde durch eine außergerichtliche Einigung erledigt. Diese beinhaltete eine Geldauflage in Höhe von 200.000 Euro. Wie die Justiz betont, stellt diese Zahlung kein Schuldeingeständnis dar und das Prinzip der Unschuldsvermutung bleibt unberührt.

Die umstrittene Aussage aus dem Jahr 2026

Im Jahr 2026 wurde Zverev von der Zeitung L'Equipe direkt auf diese Vorfälle angesprochen. Er zitierte sich selbst mit den Worten, er habe alles getan, was möglich war, und seine Unschuld sei bewiesen worden. Genau diese Formulierung und die implizite Behauptung, die Anschuldigungen hätten sich als falsch erwiesen, sind nun Gegenstand der Klage seiner Ex-Partnerin. Zverev betonte in Bologna, er sei unschuldig, fühle sich jedoch missverstanden. Er gab an, das Thema sei bereits fünf oder sechs Jahre her und er habe genug darüber gesprochen.

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Reaktion des Spielers und Fokus auf Tennis

Zverev äußerte vor dem anstehenden Match gegen Großbritannien, dass er nicht allzu besorgt über die rechtliche Lage sei. Er ist im Moment wenig in die juristischen Details involviert und delegiert diese Aufgabe an sein Anwaltsteam. Der Sportler möchte sich nun vollständig auf seine Leistung auf der Tennisbahn konzentrieren. Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft trifft am Donnerstag auf die britische Auswahl, was eine bedeutende Hürde im Turnierverlauf darstellt.

Weitere Verfahrensschritte und Öffentlichkeit

Das Landgericht Berlin II hat die weitere Bearbeitung des Falls übernommen. Bislang wurden keine Details zur möglichen Dauer oder zum Ablauf der Verhandlung veröffentlicht. Die Öffentlichkeit bleibt über den Stand des Verfahrens auf dem Laufenden, während Zverev seine sportliche Karriere im Vordergrund sieht. Die rechtlichen Implikationen seiner vergangenen Aussagen bleiben abzuwarten, solange das Urteil des Gerichts aussteht. Der Tennisprofi bleibt vorerst stumm zum weiteren Procedere.