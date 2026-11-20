Alexander Zverev spielt mit chronischen Knöchelschmerzen bei der Tennis-WM in Turin weiter. Das alte Verletzungsproblem von 2022 behindert den WM-Favoriten nicht in seiner Zielsetzung.

Alexander Zverev demonstrierte während seines Halbfinals bei der Tennis-WM in Turin, dass er auch mit chronischen körperlichen Einschränkungen auf höchstem Niveau mithalten kann. Der Hamburger Tennisprofi zeigte beim ersten Aufschlag im entscheidenden Tiebreak des zweiten Satzes gegen den französischen Spieler Arthur Fils deutliche Schmerzreaktionen. Diese Reaktion war auf einen stechenden Schmerz im rechten Knöchel zurückzuführen, der dem Sportler aus einer alten Verletzung bekannt ist. Die Nummer 1 der Weltrangliste erklärte öffentlich, dass diese Beschwerden direkt mit seinem schwerwiegenden Unfall bei den French Open 2022 in Paris zusammenhängen.

Ursprung der chronischen Beschwerden

Die Ursache für die anhaltenden Probleme liegt in einem Vorfall aus dem Jahr 2022, als Zverev im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal umknickte. Bei diesem Unfall riss er sich im rechten Knöchel mehrere Bänder, was dazu führte, dass er für ein halbes Jahr nicht spielfähig war. Zverev erklärte, dass sich seit diesem Zeitpunkt eine Sehne, die über dem Knochen verläuft, leicht verschoben hat. Er betonte jedoch, dass dies kein Grund zur Sorge sei, da sich diese anatomische Veränderung bis an das Ende seiner Karriere nicht mehr grundlegend ändern wird. Der zweimalige Grand-Slam-Sieger hat gelernt, mit dieser Situation umzugehen und managt die Beschwerden erfolgreich.

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Physiologie des akuten Schmerzes

Wenn der Knöchel bei der Aufschlagbewegung reagiert, beschreibt Zverev das Gefühl nicht als Nervenschmerz, sondern als ein starkes, schlagartiges Reizgefühl. Er ist in der Lage, von der Grundlinie aus normal zu spielen und Ballwechsel zu führen, ohne dass die Schmerzen die technische Ausführung beeinträchtigen. Das eigentliche Problem liegt in der speziellen Biomechanik des Aufschlags, die eine hohe Belastung auf die betroffene Stelle ausübt. Trotz der akuten Schmerzreaktionen im Matchmoment gegen Arthur Fils konnte der French-Open- und US-Open-Gewinner die Aufschlagbewegung bis zum Stand von 6:1 im Tiebreak erfolgreich ausführen.

Verlauf des Matches und Fehlerquote

Nachdem er den Tiebreak erfolgreich absolviert hatte, zeigte der zweimalige Olympiasieger von 2021 in der Folge deutlich mehr Fehler. Er vergab in Folge fünf Matchbälle nacheinander gegen seinen französischen Gegner. Dies verdeutlicht, dass die mentale und physische Konzentration unter Druck und bei anhaltenden körperlichen Signalen leiden kann. Der sechste Matchball wurde schließlich umgesetzt, um das Spiel zu entscheiden. Diese Phase im Match zeigte, dass der Körper zwar die Belastung toleriert, die Präzision jedoch unter der physischen Spannung litt.

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Ausblick auf das Halbfinale am Samstag

Alexander Zverev marschiert weiter straff in Richtung seines dritten Titels bei der Tennis-WM nach den Erfolgen in den Jahren 2018 und 2021. Am kommenden Samstag steht das Halbfinale an, in dem er auf einen der Gewinner der anderen Gruppenkonkurrenz trifft. Als potenzielle Gegner stehen der Russe Daniil Medvedev und der Amerikaner Frances Tiafoe zur Verfügung. Das Spiel, das den Finalgegner für Zverev festlegt, findet am Freitag statt und markiert den letzten Spieltag der anderen Gruppe im Turnierverlauf.

Einfluss der Verletzung auf die Karriere

Trotz der chronischen Probleme behindert die alte Verletzung den zweimaligen Grand-Slam-Champion in seinen Ambitionen nach eigener Überzeugung nicht. Zverev ist zuversichtlich, dass die Beschwerden im Rahmen der Möglichkeiten bleiben und er am Samstag hoffentlich wieder bei 100 Prozent sein wird. Er betrachtet die Situation als akzeptablen Teil seiner Karriere und ist überzeugt, dass er die notwendige physische Verfassung für das Finale erreichen kann. Die Fähigkeit, mit solchen Einschränkungen umzugehen, ist für den Hamburger eine etablierte Strategie geworden, um weiterhin internationale Erfolge zu feiern.