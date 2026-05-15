Alexander Zverev kritisiert Aktion des Tennis Channel

Alexander Zverev hat sich über eine Aktion des Tennis Channel beschwert, bei der die Spieler römische Zahlen schreiben mussten. Der Olympiasieger war kurz zu sehen, als er die Aufgabe nicht verstand und später die korrekte Zahl in die Kamera hielt. In seiner Kritik äußert er seine Verwunderung darüber, warum er all diese Spiele und Promo-Aktivitäten macht, wenn er dann nicht gezeigt wird.

Alexander Zverev hat sich über eine Aktion des Tennis Channel beschwert, bei der die Spieler römische Zahlen schreiben mussten. Der Olympiasieger war kurz zu sehen, als er die Aufgabe nicht verstand und später die korrekte Zahl in die Kamera hielt.

In seiner Kritik äußert er seine Verwunderung darüber, warum er all diese Spiele und Promo-Aktivitäten macht, wenn er dann nicht gezeigt wird. Stattdessen fragt er, ob man seine Zeit vergeuden oder darauf hoffen will, dass er was falsch macht. Er wünscht sich, dass man seine Zeit respektiert und mehr Zeit mit korrekten Lösungen sieht. Der Tennis Channel sucht möglicherweise einen anderen Protagonisten, da Zverev bei solchen Aktionen meist einen coolen Spruch auf Lager hat und diese Spielchen auch mag





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