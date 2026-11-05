Alexander Zverev kritisiert Boris Beckers Ausbleiben der persönlichen Gratulation

Alexander Zverev wird erstmals Deutscher auf Platz 1. Boris Becker bleibt mit Kritik und Interview-Zitaten zurück, Zverev nennt das Verhalten Blödsinn.

Alexander Zverev ist als zweiter deutscher Tennis spieler nach Boris Becker in die Weltspitze aufgerückt und hat die Nummer 1 der Weltrangliste erreicht. Diese historische Zäsur wurde jedoch nicht von der Tennis -Legende selbst durch eine persönliche Geste gefeiert. Zverev bestätigte in einem Interview, dass keine direkte Kontaktaufnahme seitens seines Vorgängers erfolgte, was bei ihm sichtliche Enttäuschung auslöste.

Beckers Kritik statt persönlicher Kontakt

Während Boris Becker auf den sozialen Netzwerken freimütig gratulierte, fiel eine persönliche Nachricht oder ein Anruf aus. Der dreimalige Wimbledon-Sieger hatte 1991 zwölf Wochen lang die Top-Position inne. Stattdessen veröffentlichte er ein Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, in dem er scharfe Kritik an Zverev übte. Zverev reagierte darauf erst mit zwei Tagen Verspätung und bezeichnete Beckers Aussagen als relativ viel Blödsinn. Er vermutet, dass Becker alles kommentieren müsse, was im Zusammenhang mit ihm passiert.

Also read Alexander Zverev widerspricht Boris Becker zu Kritik an seiner Popularität

Gründe für die Distanzierung

Becker gab in seinem Interview vier spezifische Gründe für seine Distanzierung von Zverev an. Dazu zählt unter anderem die russische Abstammung der Eltern des Tennisstars, sowie dessen Schweigen zum Ukraine-Krieg. Zudem monierte Becker das ständige Spielen mit Hemd und Ketten. Als weiterer Punkt führte er an, dass englische Interviews besser und cooler wirken würden als deutsche.

Advertisement

Reaktion im Davis Cup und Zukunft

Die angespannte Atmosphäre zeigt sich auch bei gemeinsamen Auftritten. Beim Davis Cup in Trier im Jahr 2023 war Becker als Gast des deutschen Teams anwesend. Ein zukünftiges Treffen wird als möglich erachtet. Beide könnten sich in Turin bei den ATP Finals begegnen. Becker kommentiert das Turnier vom 19. bis 22. November für Sky. Sollte Zverev noch im Wettbewerb sein, entsteht in Italien eine besondere Spannung.