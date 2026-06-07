Alexander Zverev krönt sich zum French-Open-Sieger und schreibt Tennis-Geschichte

Alexander Zverev hat am Sonntagabend den French Open gewonnen und damit den ersten deutschen Grand-Slam-Titel im Männer-Einzel seit Boris Becker vor 30 Jahren geholt. Der Hamburger besiegte den Italiener Flavio Cobolli in einem umkämpften Finale und bewies dabei seine Beharrlichkeit. Auch Rafael Nadal und Billie Jean King würdigten Zverevs Leistung.

Alexander Zverev hat am Sonntagabend in einem umkämpften Finale den French Open gewonnen. Der Hamburger besiegte den Italiener Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 und krönte sich damit zum ersten deutschen Grand-Slam-Sieger im Männer-Einzel seit Boris Becker vor 30 Jahren.

Zverev hatte sich in einem schweren Kampf gegen sich selbst durchgesetzt und seine Beharrlichkeit bewiesen. Selbst Rafael Nadal, der mit 14 Titeln in Roland Garros der größte Sandplatzspieler der Geschichte ist, hob Zverevs Leistung hervor und gratulierte ihm zu seinem ersten Grand-Slam-Titel. Der Erfolg wurde auch von Zverevs Heimatklub UHC Hamburg und dem Deutschen Tennis Bund (DTB) gefeiert.

Tennis-Ikone Billie Jean King würdigte Zverevs Leistung und hob hervor, dass er der erste Mann mit Typ-1-Diabetes ist, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat





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