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Alexander Zverev krönt sich zum Grand-Slam-Champion

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Alexander Zverev krönt sich zum Grand-Slam-Champion
Alexander ZverevGrand SlamFrench Open
📆08/06/2026 07:14:00
📰ransport
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Nach jahrelangem Warten und drei verlorenen Endspielen hat Alexander Zverev endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Der Hamburger triumphierte am Sonntag im Finale der French Open gegen Flavio Cobolli und krönte sich damit zum ersten deutschen Herren-Einzelspieler seit Boris Becker, der 1996 den Australian Open gewann. Zverev ist auch der erste Deutsche, der bei Roland Garros seit Henner Henkel 1937 einen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Der 25-Jährige ist zudem der erste Diabetiker, dem je ein Grand-Slam-Titel gelang.

Alexander Zverev hat nach jahrelangem Warten und drei verlorenen Endspielen endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Der Hamburger triumphierte am Sonntag im Finale der French Open gegen Flavio Cobolli und krönte sich damit zum ersten deutschen Herren-Einzelspieler seit Boris Becker , der 1996 den Australian Open gewann.

Zverev ist auch der erste Deutsche, der bei Roland Garros seit Henner Henkel 1937 einen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Der 25-Jährige ist zudem der erste Diabetiker, dem je ein Grand-Slam-Titel gelang

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Alexander Zverev Grand Slam French Open Boris Becker Diabetiker Roland Garros

 

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