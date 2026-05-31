Alexander Zverev hat bei den French Open Schwierigkeiten, seinen ersten Matchball zu verwandeln. Er verliert zunächst 0:3 im ersten Satz und im Tiebreak, aber holt beide Rückstände auf und sichert sich den Durchgang 7:6. De Jong macht einen guten Eindruck und will sich von der besten Seite zeigen. Der Favorit Zverev hat jedoch nur wenige Chancen, ein Break zu landen.

Alexander Zverev muss sich bei Jesper de Jong strecken. Der Olympiasieger von 2021 ist nicht glücklich über das Wetter, das bei den French Open etwas abkühlt.

Die Temperaturen liegen nur noch knapp über 20 Grad, was nicht sein Wetter ist. Zwischendurch regnet es sogar kurz. Zverev spielt zunächst schwach und verliert 0:3 im ersten Satz und im Tiebreak. Er holt jedoch beide Rückstände auf und sichert sich den Durchgang 7:6.

De Jong macht einen guten Eindruck und will sich von der besten Seite zeigen. Der Favorit Zverev hat jedoch nur wenige Chancen, ein Break zu landen. Im ersten Durchgang gelingt ihm eins, im zweiten ebenfalls, und er entscheidet den Satz 6:4 für sich. Der Widerstand des Niederländers scheint nun gebrochen.

Am zweiten Sonntag des Turniers wird auch die Promidichte etwas höher. Neben Tennis-Legende und Ex-Becker-Manager Ion Tiriac ist Schauspielerin Salma Hayek da. Doch so richtig warm wird ihnen nicht. Ein kühler Wind pfeift über den Court Philippe Chatrier, angenehm ist das nicht.

Pullover statt T-Shirt ist nach acht Tagen Hitze angesagt. In den dritten Satz startet Zverev dann souverän. Ihm gelingt sofort ein Break und er legt ein zweites nach. Nach 2:14 Stunden verwandelt er seinen ersten Matchball zum 6:1. Und es sind noch drei Siege bis zum ersten Grand-Slam-Titel





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