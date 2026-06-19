Alexander Zverev muss sich von Großmutter Natalia vor Rückreise nach Sotschi verabschieden

Der deutsche Tennisstar steht vor dem Abschied seiner Großmutter, die wegen ablaufendem Visum nach Russland zurückkehren muss, während er im Halbfinale in Halle um den Einzug ins Finale kämpft.

In wenigen Tagen steht für den deutschen Tennisstar Alexander Zverev ein emotionales Abschiednehmen an: Seine Großmutter Natalia , die in diesem Jahr nach langer Reise nach Deutschland in die Turnierbegleitung des jungen Athleten aufgenommen wurde, muss wieder nach Sotschi zurückkehren.

Die russische Staatsangehörige hat nur ein befristetes Visum, das in Kürze ausläuft, und wird deshalb nach dem Hallen‑Turnier in Halle/Westfalen die Grenze überqueren. Zverev, der gerade das Halbfinale des ATP‑Events bestreitet, hat wiederholt betont, wie wichtig ihm die Anwesenheit seiner Oma in der Player‑Box ist.

Während des Spiels gegen den Amerikaner Taylor Fritz am Samstag soll Natalia - wie in den vergangenen Tagen - in der Nähe von Zverevs Partnerin Sophia Thomalla Platz genommen haben, um den Deutschen mit ihrer typischen, stillen Unterstützung zu beglücken. Für Zverev ist die Beziehung zu seiner Großmutter weit mehr als ein bloßes Familienband.

Er hat ihr im vergangenen Jahr den historischen Triumph beim French Open präsentiert: Vor den staunenden Augen ihrer geliebten Oma holte er nach 40 gescheiterten Versuchen endlich den ersten Grand‑Slam‑Titel seiner Karriere. Dieser Moment hat Natalia zu einer Art Glücksbringer für den 29‑Jährigen gemacht. Während seine Mutter Irina bei den Spielen ihres Sohnes aus Nervosität kaum hinsehen kann, sitzt Natalia meist still, doch mit einem, das nicht zu übersehen ist, engagierten Blick, der ihm die nötige Ruhe gibt.

Zverev hat in Interviews erzählt, dass das gemeinsame Feiern dieses Erfolges ein unvergesslicher Moment war, der ihm in den härtesten Phasen seiner Karriere Kraft schenkte. Nach dem Turnier wird Natalia nach Sotschi zurückkehren, wo sie für weitere sechs Monate in ihr Heimatland verpflichtend bleibt, bevor sie erneut ein Visum für die Europäische Union beantragen darf. Zverev wird zu diesem Zeitpunkt bereits in Australien sein, um dort an den Vorbereitungsturnieren für die kommende Saison teilzunehmen.

Trotz der räumlichen Trennung bleibt die Verbindung zwischen Enkel und Großmutter stark: Zverev plant, sie regelmäßig per Video‑Call zu kontaktieren und hofft, dass ihr nächster Besuch in Europa noch länger dauern wird, sobald die Visa‑Fristen es zulassen. Die Situation verdeutlicht gleichzeitig die Herausforderungen, denen Athleten mit internationalen Familien angehen müssen, wenn sie zwischen den Anforderungen des Profi‑Sports und den Beschränkungen von Einreisebestimmungen jonglieren müssen





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