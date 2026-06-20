Alexander Zverev muss sich vor Halbfinale von Großmutter Natalia verabschieden

Der deutsche Tennisstar steht im Halbfinale in Halle vor einem emotionalen Abschied: Seine Großmutter Natalia muss nach dem Turnier nach Sotschi zurück, weil ihr Visum ausläuft. Die enge Bindung zwischen Zverev und der russischen Großmutter wird zum zentralen Thema neben seinem sportlichen Ehrgeiz.

In wenigen Tagen wird Alexander Zverev einen schweren Abschied von seiner Großmutter Natalia erleben. Der 29‑jährige Deutsche steht gerade im Halbfinale des ATP‑Turniers in Halle/Westfalen, hat aber gleichzeitig die Last, sich von der ältesten Bezugsperson seiner Familie zu trennen, deren Aufenthalt in Deutschland nur noch wenige Tage möglich ist.

Das Visum der russisch‑stämmigen Natalia läuft in Kürze ab, weshalb sie nach dem Turnier nach Sotschi zurückkehren muss. Zverev hat wiederholt betont, wie schwierig es war, die Großmutter überhaupt nach Deutschland zu holen. Sie besitzt lediglich einen russischen Pass, und die bürokratischen Hürden für ein Kurzzeitvisum waren enorm. Das bedeutet, dass sie während des gesamten Halbfinales und eventuell eines anschließenden Finales nur begrenzt vor Ort sein kann.

Der altehrwürdige Turniersaal in Halle wird für Zverev nicht nur sportlich, sondern auch emotional zur Bühne. Die Großmutter, die in den vergangenen Jahren zu einer Art Glücksbringer für den Tennisspieler wurde, sitzt voraussichtlich in der Zuschauerriege, nahe bei Zverevs Partnerin Sophia Thomalla. Sie durfte bereits bei Zverevs erstem Grand‑Slam‑Sieg zusehen - ein historischer Moment, der nach 40 gescheiterten Versuchen in der Herren‑Vorderhand eintrug.

Während die Mutter Irina aufgrund von Nervosität selten dem Geschehen folgt, ist Natalia bekannt dafür, jede Aufschlagsequenz mit wochenlangem Stolz zu verfolgen und lautstark zu applaudieren. Ihr lautes Jubeln herrscht laut Zverev als ein emotionaler Anker, der ihm in kritischen Phasen des Matches Halt gibt. Nach dem Ende des Halle‑Turniers steht die Rückkehr nach Russland bevor. Dort muss Natalia mindestens ein halbes Jahr in der Heimat verbringen, bevor sie erneut in die Europäische Union einreisen darf.

In dieser Zeit wird Zverev voraussichtlich bereits an den australischen Open teilnehmen, um sich auf die jeweilige Saison vorzubereiten. Die Trennung von seiner Großmutter wird für ihn eine weitere Belastungsprobe, die er mit Hilfe seiner Familie, seiner Partnerin und seiner inneren Stärke zu meistern versucht. Trotz der bevorstehenden Distanz betont Alexander Zverev, dass die Momente, die er mit Natalia teilen durfte, ihn weiterhin motivieren und inspirieren werden, sowohl auf dem Platz als auch abseits davon.

Die nächsten Wochen versprechen sowohl sportliche Höhepunkte als auch emotionale Abschiedspausen, die die enge Bindung zwischen Enkel und Großmutter noch stärker in den Fokus rücken





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