Alexander Zverev droht eine weitere Zivilklage von Ex-Partnerin Brenda Patea. Das Landgericht Berlin prüft eine Unterlassungserklärung und Schadensersatzforderungen wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts nach den French Open.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev befindet sich mitten in der Davis-Cup-Woche in Bologna, doch im Hintergrund tobt ein juristischer Schlagabtausch. Die Ex-Freundin von Zverev, Brenda Patea, hat beim Landgericht Berlin eine neue Klage gegen den Weltranglistenersten eingereicht. Sie beabsichtigt, eine gerichtliche Anordnung zu erwirken, die es Zverev verbietet, öffentlich die Behauptung aufzustellen, seine Unschuld sei im Rahmen des früheren Strafverfahrens endgültig bewiesen worden. Gleichzeitig klagt die 33-jährige Patea auf Schadensersatz, da sie darin eine schwere Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts sieht. Diese rechtlichen Schritte erfolgen, obwohl das strafrechtliche Verfahren gegen Zverev wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt bereits im Jahr 2024 eingestellt wurde.

Streitpunkt Zitate nach dem French-Open-Sieg

Der aktuelle Konflikt entzündet sich an Aussagen, die Zverev am 8. Juni in Paris getätigt hat. Einen Tag nach seinem historischen Sieg bei den French Open hatte die französische Sportzeitung L'Équipe Zitate aus einem Interview mit dem Hamburger veröffentlicht. In diesen Äußerungen sollen folgende Fragen und Aussagen enthalten gewesen sein: "Wissen Sie, dass sich die Vorwürfe als falsch erwiesen haben?" sowie "Ich habe alles getan, was ich konnte, und meine Unschuld wurde bewiesen". Brenda Patea reagiert auf diese Formulierungen mit der aktuellen Zivilklage, da sie diese öffentlichen Erklärungen als weitere Diffamierung wertet. Die Klägerin möchte erreichen, dass Zverev zukünftig untersagt wird, den juristischen Ausgang des Verfahrens so auszulegen, dass seine Unschuld faktisch als bewiesen gilt.

Also read Michael Kohlmann verteidigt Alexander Zverev als Nummer eins nach ATP-Endspiel

Anwalt betont Meinungsfreiheit nach Grundgesetz

Die rechtliche Verteidigung hält an ihrer Linie strikt fest. Christian Schertz, der 60-jährige Anwalt von Alexander Zverev, bezeichnete die neuen Schritte als wenig aussichtsreich aus juristischer Sicht. Sollte die von Patea angefochtene Äußerung tatsächlich in der von ihr behaupteten Form gefallen sein, so Schertz, handele es sich dabei nach seiner Auffassung um eine zulässige Meinungsfreiheit. Diese sei durch Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) geschützt. Der Anwalt argumentiert damit, dass es sich bei den Aussagen nicht um eine bloße Tatsachenbehauptung, sondern um eine Wertung innerhalb des öffentlichen Diskurses handelt, die im Rahmen der freien Meinungsäußerung statthaft ist. Dies stellt eine direkte Konfrontation zur Argumentation der Klägerin dar, die von einer Persönlichkeitsrechtsverletzung spricht.

Zverev distanziert sich von weiteren Kommentaren

Alexander Zverev selbst wirkt auf die anhaltenden mediale Aufmerksamkeit zunehmend desinteressiert. Er erklärte, er sei in die aktuellen Entwicklungen kaum involviert und wisse nicht allzu viel über den weiteren Prozessverlauf. Dennoch bestätigte er, dass er sich weiterhin für unschuldig hält, so wie bereits seit dem Auftauchen der Vorwürfe im Jahr 2023. Zverev betonte jedoch explizit, dass er keine Lust mehr habe, das Thema weiter zu diskutieren. Er erklärte, schon oft genug über die Sache gesprochen zu haben und keine Sorgen um die aktuelle Klage zu machen, solange die Davis-Cup-Woche in Bologna reibungslos verlaufe. Diese Haltung steht im scharfen Kontrast zu der intensiven juristischen Attacke, die von Seiten von Brenda Patea ausgeht.

Advertisement

Advertisement

Physikalische Regeneration vor möglicher Finalausrichtung

Neben den juristischen Turbulenzen steht Alexander Zverev auch vor sportlichen Herausforderungen. Der Olympiasieger von 2021 litt in der vergangenen Woche bei den ATP Finals in Turin unter plötzlichen Schmerzen, die vor allem sein chronisch lädiertes Sprunggelenk betrafen. Besonders im Finale gegen Carlos Alcaraz konnte er aufgrund dieser Beschwerden nicht wie gewohnt aufschlagen. Die Behandlung durch den Physiotherapeuten des Deutschen Tennis Bundes, Bastian Arnold, scheint jedoch gewirkt zu haben. Seit Montag findet eine intensive Physiotherapie statt, die ersten Erfolge sind sichtbar. Am Mittwochmorgen trainierte Zverev in der Messehalle in Bologna wieder zeitgleich und auf einem der beiden nebeneinander liegenden Plätze neben seinem Kontrahenten, was auf ein gutes körperliches Comeback hindeutet.

Die sportliche Perspektive ist derzeit auf das Halbfinale der Davis-Cup-Week gerichtet. Sollte Deutschland im Viertelfinalduell gegen Österreich und Spanien gegen Österreich gewinnen, könnte es am Sonnabend zu einem direkten Duell zwischen den beiden derzeit besten Spielern der Welt kommen. Der 24-jährige französische Top-Player Arthur Fery, mit dem Zverev bereits im Wimbledon-Halbfinale angetreten war, könnte der Gegner sein. Diese potentielle Partie würde nicht nur den sportlichen Höhepunkt der Woche markieren, sondern auch eine weitere öffentliche Bühne für den deutschen Weltmeister bieten, der sich nun zwischen Tennisplatz und Gerichtsssaal bewegt. Die aktuelle Phase testet Zverev sowohl psychisch als auch physisch an einer Schwelle, die über seine weitere Karriereentwicklung mitentscheiden könnte.