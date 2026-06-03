Alexander Zverev: Olympia-Gold ist wichtiger als Grand-Slam-Titel

Alexander Zverev steht kurz vor dem größten Triumph seiner Karriere. Noch zwei Siege fehlen dem Hamburger zum ersehnten Grand-Slam-Titel, den er seit nahezu zwölf Jahren jagt.

Alexander Zverev steht kurz vor dem größten Triumph seiner Karriere. Noch zwei Siege fehlen dem Hamburger zum ersehnten Grand-Slam-Titel , den er seit nahezu zwölf Jahren jagt.

Doch geht es nach der Nummer 3 der Welt, hat er den wichtigsten Titel schon gewonnen: Olympia-Gold! Vor und nach den Spielen 2021 in Tokio hatte Zverev betont, dass diese Medaille für ihn das Größte ist. Viele nahmen damals an, dass er das revidieren werde, sobald er einen Major-Titel hat. Doch für Zverev gilt: Gesagt ist gesagt!

Er steht auch fünf Jahre später zu seiner Aussage. Nach seinem Einzug ins Halbfinale der in Paris, wo er am Freitag auf den Tschechen Jakub Mensik trifft, sagte er: Ich würde meine Goldmedaille niemals gegen irgendetwas eintauschen. Also auch nicht gegen einen Grand-Slam-Titel. Foto: Getty Images Warum nicht?

Für mich ist die Goldmedaille das am schwierigsten zu erreichende Ziel, da man nur alle vier Jahre eine Chance dazu erhält. Sie ist insofern etwas Besonderes, als es nur sehr wenige Menschen gibt, denen dies gelungen ist. Man tut es für sein Land. Man tut es für die Menschen in der Heimat, so der Weltranglisten-Dritte.

Aber natürlich würde er es nicht ablehnen, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, also beides zu haben. Ich hätte nichts dagegen, meine Liste noch um ein paar weitere Erfolge zu ergänzen, sagt er. Da er auch zweimal Weltmeister wurde (2018 und 2021), hätte er dann am Sonntagabend alle Kategorien an Titeln in seiner Vita stehen. Fehlt nur noch die Nummer 1 zum vollkommenen Glück.

Aber in den Zeiten der deutlich jüngeren Jannik Sinner und Carlos Alcaraz ist das wohl ein äußerst schweres Unterfangen. Einmal war er ganz dran. Hätte er bei den French Open 2022 das Halbfinale gegen Rafael Nadal gewonnen, wäre er unabhängig vom Ausgang des Finals die Nummer 1 der Welt gewesen. Stattdessen knickte er um und verletzte sich so schwer, dass er erst 2023 zum Saisonstart sein Comeback geben konnte





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