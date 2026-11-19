Alexander Zverev besiegt Arthur Fils in Turin und steht sicher im Halbfinale der Tennis-WM. Der Topsetzer gewinnt die Gruppe und wartet auf das Finale um die Punkte der Weltrangliste.

Alexander Zverev hat die Vorrunde der Tennis-Weltmeisterschaft in Turin als unangefochtener Gruppenerster abgeschlossen. Der deutsche Topsetzer sicherte sich den Einzug in das Halbfinale am kommenden Samstag mit einem klaren Sieg über den Franzosen Arthur Fils. Das Duell endete nach zweieinhalb Stunden Spielzeit mit den Sätzen 6:4 und 7:6 (6), wodurch die deutsche Nummer eins nicht nur das Match gewann, sondern auch die Gruppenphase ungeschlagen dominierte.

Strategische Dominanz und tiefe Konzentration

Zverev zeigte bereits in der ersten Phase der Begegnung eine beeindruckende Präzision. Seine Aufschläge wirkten hart und treffsicher, wodurch Arthur Fils kaum Möglichkeiten erhielt, eigene Break-Chancen zu erzwingen. Obwohl der 22-jährige Franzose in der zweiten Set-Phase das Spiel etwas ausglich und beide Spieler ihre Aufschlagspiele halten konnten, blieb Zverev mental stabil. Er verteidigte zwei kritische Satzbälle beim Stand von 5:6 und nutzte im Tiebreak die eigene Erfahrung, um die Führung zu sichern. Besonders in der zweiten Partie vergab der Deutsche zunächst fünf Matchbälle in Serie, ehe er seinen sechsten Versuch verwertete und die Partie nach 1 Stunde und 38 Minuten beendete.

Also read Alexander Zverev erreicht ATP-Finals-Halbfinale und krönt Traumjahr

Persönliche Ablenkungen und rechtliche Streitigkeiten

Die sportlichen Erfolge fanden vor dem Hintergrund persönlicher Kontroversen statt. Auf dem Platz ließ sich der zweimalige Grand-Slam-Sieger jedoch nicht von externen Ereignissen beeinflussen. Ein Model klagte vor Gericht wegen Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts und forderte Entschädigung sowie ein Untersagungsgebot, das Zverev verbieten sollte, sich öffentlich als unschuldig zu bezeichnen. Sein Anwalt erklärte, dass die Einstellung eines Strafverfahrens wegen häuslicher Gewalt aus dem Jahr 2024 juristisch die Unschuld des Spielers bestätige. Diese Entwicklungen beschäftigten Alexander Zverev während des Turniers augenscheinlich nicht und störten seine sportliche Fokus nicht.

Konkurrenz um die Weltranglistenpunkte und Finalgegner

Die stakes für das weitere Turnier sind extrem hoch. Sollte Alexander Zverev den dritten WM-Titel seiner Karriere nach 2018 und 2021 holen, erhält er 1500 Punkte für die ATP-Rangliste. Ein Sieg trotz einer vorherigen Niederlage in der Gruppenphase würde hingegen nur 500 Punkte bringen. Der letzte Platz im Halbfinale wird am Freitag in der zweiten Gruppe entschieden. Zverev könnte dort auf den Russen Daniil Medvedev oder den Amerikaner Frances Tiafoe treffen. Eine Begegnung mit dem französischen Superstar Carlos Alcaraz, der an einem anderen Standort im Finale wartet, wäre hingegen nur am Sonntag möglich.

Advertisement

Auswirkungen auf Alcaraz und das kommende Finale

Falls die Partie am Sonntag gegen 18 Uhr stattfindet, könnte sie auf den Zustand des Spaniers ankommen. Carlos Alcaraz plagt sich mit Verletzungen am linken Oberschenkel und dem rechten Knie herum. Er unterzog sich am Donnerstag einem MRT, wobei die Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Schäden nicht schwerwiegender Natur sind, sodass der dreimalige Grand-Slam-Sieger weiterhin im Turnier bleiben kann. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob die körperliche Belastung das Finale auf Sky live beeinflussen wird, während Zverev aktuell in bester Verfassung ist.

Unterstützung durch Freunde und Glücksbringer

Auf der Tribüne sorgten prominente Gäste für ein angenehmes Ambiente. Nick Woltemade, der Fußball-Nationalstürmer von Juventus Turin, fungiert Zverev bereits zum zweiten Mal in dieser Woche als Glücksbringer. Er saß gemeinsam mit seinem Mitbewohner und Freund Silas Steinwedel in den Rängen und verfolgte das Match aufmerksam. Zverev betonte nach dem Spiel, dass er zwar gewusst habe, im Halbfinale zu stehen, aber jedes Match ernst genommen werden müsse. Angesichts der langen Saison und der physischen Belastung freue er sich besonders über den klaren Sieg in zwei Sätzen.