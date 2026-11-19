Alexander Zverev besiegt Arthur Fils in Turin. Der Weltranglistenerste zieht als Gruppensieger ins Halbfinale der World Matchplay ein.

Alexander Zverev hat die zweite Runde der World Matchplay in Turin erfolgreich hinter sich gebracht und sichert sich den Gruppensieg. Der Weltranglistenerste besiegte den Franzosen Arthur Fils (22) mit 6:4, 7:6 (6) und qualifiziert sich damit direkt für das Halbfinale, das am Samstag stattfindet. Dieser Sieg ist entscheidend für die Punkteverteilung, da der Sieger 1500 Weltranglistenpunkte erhält, während Verlierer in der Vorrunde nur 500 Punkte bekommen, selbst wenn sie am Ende den Titel holen.

Zverev besiegt Arthur Fils nach spannendem Tiebreak

Die Partie gegen Arthur Fils verlief zunächst klar kontrolliert, da Zverev bereits im ersten Satz mit 6:4 die Oberhand behielt. Im zweiten Satz entwickelte sich jedoch ein intensiver Kampf, bei dem beide Spieler ihre Aufschläge erfolgreich verteidigten. Alexander Zverev musste dabei in der siebten Spielbahn zwei Satzbälle abwehren, bevor das Match in einen entscheidenden Tiebreak ging. Im Tiebreak zeigte Zverev physische Anzeichen, die auf Probleme am linken Bein hindeuteten, doch er behielt die mentale Kontrolle.

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Trotg der Verletzungserscheinungen vergab der Deutsche zunächst fünf Matchbälle in Serie. Erst mit dem sechsten Ball verwandelte er zum 7:6 (6) und beendete das Spiel nach 1 Stunde und 38 Minuten. Zverev betonte nach dem Match, dass er zwar wusste, dass er sich bereits für das Halbfinale qualifiziert hat, aber dennoch jedes Match ernst nimmt. Er lobte seine Leistung im ersten Satz und räumte ein, von der Grundlinie im zweiten Satz etwas schlechter gespielt zu haben, sei aber mit dem Ergebnis zufrieden.

Strategische Vorteile und Unterstützung durch Nick Woltemade

Bei der Begegnung gegen die Nummer 7 der Weltrangliste agierte Alexander Zverev als klarer Favorit. Seine Aufschläge zeigten sich, ähnlich wie in den vorherigen Partien gegen den Spanier Rafael Jodar (20) und den Amerikaner Ben Shelton (24), hart und präzise. Diese Effizienz erschwerte Arthur Fils erheblich, Break-Chancen zu erzielen. Die Stabilität im Aufschlag war ein Schlüsselfaktor, um die beiden engen Sätze zu kontrollieren und den ungeschlagenen Einzug in die nächste Runde zu sichern.

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Zusätzlich zur sportlichen Leistung profitierte der Weltranglistenerste von der emotionalen Unterstützung durch seinen Glücksbringer Nick Woltemade. Der Fußball-Nationalsstürmer von Juventus Turin ist zum zweiten Mal in dieser Woche zu Gast und sitzt auf der Tribüne. Die Präsenz von Woltemade bietet dem olympischen Goldmedaillengewinner von 2021 eine bekannte und beruhigende Figur in den Stresssituationen des Turniers, was zur mentalen Stärke beitrug, die im entscheidenden Tiebreak benötigt wurde.

Künftige Gegner und Bedeutung für die Weltrangliste

Das Halbfinale am Samstag wird zur entscheidenden Weichenstellung für die weitere Turnierpartie. Ob Alexander Zverev dort auf den Russen Daniil Medvedev (30) oder den Amerikaner Frances Tiafoe (28) trifft, hängt vom Ergebnis am Freitag auf dem letzten Spieltag der zweiten Gruppe ab. Diese Begegnung bestimmt den Weg ins Finale, in dem eventuell Superstar Carlos Alcaraz (23) wartet. Der Spanier und Gewinner der French Open sowie der US Open könnte am Sonntag im Finale um 18 Uhr antreten.

Carlos Alcaraz unterzog sich am Donnerstag einem MRT seines linken Oberschenkels und des rechten Knies. Trotz der Untersuchung kann der Nummer 3 der Welt im Turnier bleiben, da die Verletzungen scheinbar nicht schwerwiegend sind. Sollte Zverev den dritten WM-Titel nach 2018 und 2021 gewinnen, ist dies nicht nur ein historischer Erfolg, sondern sichert ihm auch die vollen 1500 Punkte für die Weltrangliste, die für die weitere Positionierung entscheidend sind.

Privatleben und rechtliche Auseinandersetzungen

Außereheliche Ereignisse scheinen die Konzentration von Alexander Zverev auf dem Platz nicht zu beeinträchtigen. Die am Mittwoch eingegangene Klage seiner Ex-Freundin Brenda Patea (33) bleibt für den Spieler ohne direkten Einfluss auf seine sportliche Performance. Das Model fordert Entschädigung wegen Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts und möchte ihm verbieten, sich als unschuldig zu bezeichnen, was Zverevs Anwälte als Bestätigung der Unschuld im eingestellten Strafprozess wegen häuslicher Gewalt aus dem Jahr 2024 deuten.

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Diese rechtlichen Auseinandersetzungen lassen den zweimaligen Grand-Slam-Sieger auf dem Court kalt. Sein Fokus liegt ausschließlich auf der sportlichen Herausforderung und der Verteidigung seines Titels. Die klare Trennung zwischen privaten Konflikten und professioneller Disziplin zeigt sich in der Art, wie er das knappe Match gegen Arthur Fils beendete, ohne die notwendige Intensität und Präzision zu verlieren, die für den Weg zum Titel in Turin erforderlich ist.