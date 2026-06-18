Der frischgebackene Grand-Slam-Sieger trifft im Achtelfinale von Halle auf Yannick Hanfmann. Zverev ist sich seiner Rasenschwäche bewusst, aber er lässt keine Unsicherheiten anmerken.

Alexander Zverev sammelt in Halle Spielpraxis auf Rasen , nachdem er bei den French Open triumphiert hat. Der frischgebackene Grand-Slam-Sieger hat seinen Glücksbringer dabei, seine Freundin Sophia Thomalla und das gemeinsame Kind Mayla.

Zverev ist zwar nach dem mühsamen Auftaktmatch in Halle noch etwas müde, aber er blickt zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben. Der deutsche Nummer eins ist sich seiner Rasenschwäche bewusst, aber er lässt keine Unsicherheiten anmerken. Er hat bereits gegen Roger Federer gewonnen und ist bereit für das nächste Highlight auf der Tour. Bevor er zum nächsten Grand-Slam-Turnier in London reist, trifft Zverev im Achtelfinale von Halle auf Yannick Hanfmann.

Der 29-jährige Zverev ist im Kopf bereit für das nächste Highlight und weiß, wie er mit dem Erfolg umzugehen hat





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