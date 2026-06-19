Der frischgebackene French-Open-Sieger Alexander Zverev sammelt in Halle Spielpraxis auf Rasen. Er blickt zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben und ist sicher, dass er auch auf diesem Belag gut abschneiden wird.

Alexander Zverev sammelt in Halle Spielpraxis auf Rasen. Der frischgebackene French-Open-Sieger blickt zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben, denn er hat seinen Glücksbringer dabei. Der deutsche Nummer eins machte Überstunden, um sich auf die Rasenpraxis vorzubereiten.

Der Auftakt in Halle war beschwerlich, aber Zverev ist sicher, dass er auch auf diesem Belag gut abschneiden wird. Er hat bereits gegen Roger Federer gewonnen und weiß, dass er auf Rasen gutes Leistungen erbringen kann. Zverev trifft im Achtelfinale von Halle auf Yannick Hanfmann und ist bereit für das nächste Highlight auf der Tour.

Der 29-Jährige ist im Kopf bereit für das nächste Grand-Slam-Turnier in London und weiß, wie er mit dem Erfolg umgehen muss, um auf diesem Niveau zu bleiben. Seine Freundin Sophia Thomalla und das gemeinsame Kind Mayla unterstützen ihn in Halle. Das Kind lebt sonst meistens bei seiner Mutter, Zverevs Ex-Freundin Brenda Patea in Berlin. Zverevs Terminkalender ist weiterhin voll, aber er ist sicher, dass er auch auf Rasen gutes Leistungen erbringen wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev French Open Wimbledon Rasenpraxis Halle Spielpraxis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zverev sammelt in Halle Spielpraxis auf RasenDer frischgebackene French-Open-Sieger Alexander Zverev blickt zuversichtlich in die Zukunft und hat seinen Glücksbringer dabei. Nach einem mühsamen Auftaktmatch folgten Cooldown und zahlreiche Interviews.

Read more »

Alexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann in Halle/WestfalenDas Achtelfinale der Terra Wortmann Open findet am Donnerstag, 18. Juni, statt. Alexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann. Der French-Open-Sieger will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste große Turnier nutzen.

Read more »

Alexander Zverev sammelt in Halle Spielpraxis auf RasenDer frischgebackene Grand-Slam-Sieger trifft im Achtelfinale von Halle auf Yannick Hanfmann. Zverev ist sich seiner Rasenschwäche bewusst, aber er lässt keine Unsicherheiten anmerken.

Read more »

Deutsches Achtelfinale: Alexander Zverev gegen Yannick Hanfmann live in HalleAm 18. Juni um 15:30 Uhr treffen Alexander Zverev und Yannick Hanfmann im Achtelfinale der Terra Wortmann Open in Halle aufeinander - kostenlos im Free‑TV und Joyn‑Stream.

Read more »