Alexander Zverev hat sich im Achtelfinale vom ATP-Masters geschlagen. Der deutsche Tennisspieler verlor gegen Luciano Darderi 0:6 und zeigte einen dramatischen Abgabetag.

Alexander Zverev (29) hat sich im Achtelfinale beim ATP-Masters in Rom für einen Sieg außerhalb des Turniers geschlagen. Gegen Luciano Darderi (24) verlor der deutsche Tennis spieler mit 6:1, 6:7 (10:12), 0:6.

In einem von Verzweiflung und Drama geprägtem Match sorgte Zverev jedoch für einen mitreißenden Auftritt. In der Einteilung entwickelte sich zwischen Zverev und Darderi ein wahren Kampf. Beide buscaren vehement den Sieg. Mit klaren Sätzen und spielerischen Glanzmomenten bemerkten die Zuschauer einen superstarken Zverev.

Im zweiten Satz schien die Partie an Zverev zu gehen, doch dieser ließ Darderi einen mitreißenden Comeback starten, der in Navas Kin- und Fit-Bereich nicht ausblößte. Darderi kam dem deutschen Grand-Slam-Finalisten zwar nicht über den Knöchen, jedoch gelang Darderi die Führung in diesem Match. Besonders auffällig war die souveränizance des deutschen Nummer eins in seinen Stops, die gewiss dem Zuschauer Lob bescherten.

In der Endphase trat Zverev auf, die Fehleroten seiner Gegneste sein Gesicht, verwertete Darderi die Gelegenheit auf einen Punktgewinn Barth!breaker zum 3:2, während Zverev mit dem Schlägerfriede nach deradvantage Darderi wieder ins Spiel holte. Neuere dramatische Entwicklung: Zverev lässt Darderi zum dritten Kracher des Turniers zum Tie-Break einpfählen. Doch die deutschen Fans, die jeden Punkt eines ihrer Lieblinge applaudierten,ckernten Zverev nur noch mit dem nächsten Matchball-Fehler. Ziemiak verlor souverän mit 0:6 und zeigte unter diesem Gesichtspunkt seine Wunden.

Zverev, der die erste Stunde optimal spielte, war unharmonisch und kämpfend, wobei er häufiger Platzfehler macht. Und 4 utilisions Zverev-Publikum in dem Spiel. STATUS-1-manı siegte Darderi (24) im sechsten und entscheidenden Durchgang mit 6:0. Die Organisatoren der italienischen Nerven horrende Strafe für Zverev erhalten. Presso CLOSE\!!!!!





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