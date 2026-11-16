Alexander Zverev kämpft mit der deutschen Staatsbürgerschaft seiner Großmutter Natalia. Das Visum-Problem belastet die Familie, obwohl sie die ATP Finals in Turin verfolgt.

Der Weltranglistenerste Alexander Zverev befindet sich aktuell im Kampf um die Staatsbürgerschaft seiner Großmutter Natalia für Deutschland. Trotz des enormen finanziellen Aufwands der Familie stößt der bürokratische Prozess an Grenzen. Zverev bestätigte am Rande der ATP Finals in Turin, dass die Beantragung eines deutschen Passes für seine 97-Jährige Großmutter derzeit ein sehr schwieriges Unterfangen darstellt. Sie lebt weiterhin mit einem Drei-Monats-Visum.

Bürokratische Hürden für russische Verwandte

Die Einbürgerung ist für die Zverev-Familie momentan kaum möglich, da die russische Herkunft eine zusätzliche rechtliche Hürde darstellt. "Wir versuchen sehr, sehr stark, dass sie einen deutschen Pass bekommt. Was aber schwierig ist", erklärte Zverev den Medien. Die Behörde scheint nicht vollständig zu begreifen, dass der Tennisstar bereit ist, die Lebenshaltungskosten für seine Großmutter komplett zu übernehmen. Ein verlängertes Visum wird derzeit als alternative Option geprüft, da noch nichts so richtig geklappt hat. Der Weltranglistenerste betonte, dass die Familie alles versucht, aber die aktuellen politischen und administrativen Bedingungen das Verfahren blockieren.

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Natalia als ständige Begleitung im Tennis-Alltag

Trotz der文书atischen Schwierigkeiten ist Natalia Zvereva eine feste Größe im Umfeld des Hamburger Profis. Sie war im Publikum bei seinem souveränen 6:4, 6:4-Auftaktsieg gegen den Spanier Rafael Jódar anwesend. Immer wieder stand sie auf und feierte die Punkte ihres Enkels euphorisch aus der VIP-Loge. Diese emotionale Unterstützung gewöhnt sich der 27-Jährige bereits aus früheren Erfolgen. So war sie auch bei der ersten Grand-Slam-Titelverteidigung in Paris vor Ort. Seine russischen Wurzeln spiegeln sich auch in seinem Spitznamen "Sascha" wider, der im Russischen der gängige Kurzname für Alexander ist. Seine Eltern, Alexander Zverev Sr. und Irina Zvereva, stammen ebenfalls aus Russland und waren einst professionelle Tennisspieler.

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Spannende Gruppenphase bei den ATP Finals in Turin

Auf der Tennisbahn steht für Alexander Zverev das zweite Gruppenspiel gegen den US-Amerikaner Ben Shelton an. Dieser Match findet erstmals am Abend statt und beginnt nicht vor 20:30 Uhr. Es handelt sich um eine Neuauflage des US-Open-Finals, bei der Zverev mit einem Sieg direkt ins Halbfinale einziehen könnte. Beide Profis haben ihre ersten Matches in der Gruppenphase gewonnen. Zverev führt gegen Shelton eine makellose 6:0-Bilanz. Nach dem Sieg in New York im September gewann er seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Bereits 2018 und 2021 triumphierte er bei den ATP Finals. In Norditalien möchte er seine erfolgreiche Saison krönen.

Davidoff Swiss Indoors und weitere internationale Aufgaben

Die laufenden Turniere sind nur ein Teil des engen Kalenderjahres. Im Jahr 2026 gehen die letzten acht Nationen in die Endausscheidung für den Davis Cup. Im Viertelfinale tritt das deutsche Team gegen Großbritannien an. Sollte es für Zverev und seine Teamkollegen bis ins Halbfinale gehen, wird der Sieger aus der Partie zwischen Österreich und Spanien der nächste Gegner sein. Im Finale würde Deutschland auf Italien, Südkorea, Tschechien oder Kanada treffen. Der Fokus liegt jedoch aktuell auf dem Saisonabschluss in Italien, um die Traumserie fortzusetzen.