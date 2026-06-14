Der Hamburger Tennisstar Alexander Zverev hat bei den French Open den Titel gewonnen. Der 24-Jährige hat in den vergangenen Monaten viel über sich ergehen lassen, um fit für die Saison zu sein. Unter anderem hat er zahlreiche Spritzen erhalten, um schmerzfrei spielen zu können.

Alexander Zverev hat sich bei den French Open in einem packenden Finale gegen seinen Landsmann Dominic Thiem durchgesetzt und damit seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Der 24-jährige Hamburger hat in den vergangenen Monaten viel über sich ergehen lassen, um fit für die Saison zu sein.

'Im Dezember hat er mir viele Spritzen gegeben, vielleicht waren es keine 70, aber sicherlich 60', sagte Zverev der 'Bild'. 'Er hat dafür gesorgt, dass ich dieses Jahr schmerzfrei spielen konnte. ' Auch kurz vor den French Open gab es erneut viele Spritzen für Zverev. 'Zuletzt war ich nach dem Masters in Rom bei ihm, da setzte es auch nochmal zweimal 20 Spritzen.

Er hat also seinen Anteil und hat mir sehr geholfen', erklärte der frischgebackene Grand-Slam-Sieger. Beim Masters in Rom scheiterte Zverev überraschend früh im Achtelfinale und sagte daraufhin wegen Rückenproblemen die Teilnahme an seinem Heim-Turnier in Hamburg ab





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev French Open Tennis Grand-Slam-Titel Dominic Thiem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev schwärmt von seiner Tochter: „Sehr talentiert”Dass der frisch gebackene Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev stolzer Hundepapa ist, wissen spätestens seit den French Open alle. Doch er hat auch eine Tochter, die sogar in seine Fußstapfen tritt.

Read more »

Zverev lässt sich vor French Open viele Spritzen gebenAlexander Zverev hat sich für seinen Sieg bei den French Open einigen körperlichen Herausforderungen stellen müssen. Der 1,98-Meter-Hüne ließ sich von seinem Arzt viele Spritzen geben, um schmerzfrei spielen zu können.

Read more »

Alexander Zverev bedankt sich für deutsche Unterstützung und blickt auf French-Open-Triumph zurückDer deutsche Tennisspieler Alexander Zverev würdigt anlässlich einer Ehrung in Halle die langjährige Unterstützung aus Deutschland und spricht über die Bedeutung seines French-Open-Sieges. Zudem gibt er einen Ausblick auf die anstehende Rasensaison.

Read more »

Alexander Zverev wird in Halle/Westfalen für seinen French-Open-Sieg geehrtAlexander Zverev wurde in Halle/Westfalen für seinen Sieg bei den French Open geehrt. Tausende waren auf dem Centre Court, um den Hamburger Tennisprofi zu feiern. Mit dabei waren seine Freundin Sophia Thomalla, seine Tochter Mayla und seine Eltern. Zverev dankte der Menge und sprach über die Unterstützung, die er in Deutschland über die letzten 15 Jahre erhalten hat.

Read more »