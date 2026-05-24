Alexander Zverev siegt glatt gegen Benjamin Bonzi bei den French Open

Alexander Zverev hat in der ersten Runde der French Open einen klaren Sieg gegen Benjamin Bonzi erzielt. Der Deutsche gewann die Partie in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 6:2. Zverev strebt in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz nach seinem ersten Titel auf höchster Ebene an.

Alexander Zverev hat bei den French Open in der ersten Runde einen klaren Sieg gegen Benjamin Bonzi erzielt. Der Deutsche gewann die Partie in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 6:2.

Zverev, der auf der Weltrangliste auf dem dritten Platz steht, hat sich für seine 41. Grand-Slam-Teilnahme viel vorgenommen und strebt in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz nach seinem ersten Titel auf höchster Ebene an. In der zweiten Runde wird er gegen den Tschechen Tomas Machac antreten. Zverev ging mit einer starken Bilanz in die French Open, da er in den vergangenen fünf Jahren viermal das Halbfinale erreichte und 2024 sogar das Endspiel gegen Alcaraz in fünf Sätzen verlor.

Seine Serie riss vergangene Saison an der Seine mit einer Viertelfinalniederlage gegen Novak Djokovic - in diesem Jahr will er mehr





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