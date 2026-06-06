Alexander Zverev siegt im Halbfinale der French Open 2026 gegen Jakub Mensik

Im Halbfinale der French Open 2026 setzte sich Alexander Zverev gegen den tschechischen Herausforderer Jakub Mensik durch und qualifizierte sich für das Endspiel in Paris, wo er auf den Italiener Flavio Cobolli trifft.

Die French Open 2026 in Paris, die vom 18. Mai bis zum 7. Juni ausgetragen werden, boten ein besonders intensives Halbfinale, das die Aufmerksamkeit aller Tennis fans auf sich zog.

Auf dem legendären Court Philippe‑Chatrier traf am Freitag, dem 5. Juni, der deutsche Top‑Sportler Alexander Zverev, Nummer 2 der Weltrangliste, auf den tschechischen Außenseiter Jakub Mensik. Zverev hatte zuvor bereits eine beeindruckende Serie von Siegen hinter sich: nach der ersten Runde bezwang er den Franzosen Benjamin Bonzi, gefolgt von einem triumphalen Durchbruch gegen Tomas Machac, Quentin Halys, Jesper De Jong und schließlich den spanischen Neuling Rafael Jodar im Viertelfinale.

Der Weg ins Halbfinale war für den Hamburger damit geebnet, der in vielen deutschen Medien als Hoffnungsträger eines möglichen Grand‑Slam‑Triumphs gilt. Im Halbfinale setzte sich Zverev mit einer Mischung aus Erfahrung, kraftvoller Grundlinienspiel und taktischer Cleverness durch. Der erste Satz ging nach einem nervenaufreibenden Tiebreak für die Deutschen aus, die den entscheidenden Punkt 7:3 im Tie‑Break erzielten. Der zweite Satz verlief deutlich souveräner, als Zverev mit 6:1 dominierte.

Mensik, der jedoch nicht locker ließ, erwiderte im dritten Satz ein starkes Comeback und verkürzte das Match auf 3 Sätze, indem er 6:4 gewann. Doch Zverev reagierte sofort, nahm das Ruder in die Hand und gewann den vierten Satz mit 6:3, sobald die letzten Minuten im Court anbrachen. Nach rund drei Stunden intensiver Begegnung setzte Zverev den ersten Matchball und sicherte sich damit das Halbfinalticket.

Dieser Sieg markierte sein zweites Auftauchen im Endspiel von Roland‑Garros, ein Meilenstein, der ihn in die Nähe seines ersten Grand‑Slam‑Titels brachte. Der Weg ins Finale verspricht ein spannendes Duell zwischen Zverev und dem italienischen Aufsteiger Flavio Cobolli, der gemeinsam mit Matteo Arnaldi das letzte Finalticket ergatterte. Für deutsche Tennisfans wird das Endspiel besonders interessant, da Zverev die Chance hat, als erster Deutscher seit 2010 einen Grand‑Slam‑Titel zu holen. Das Begegnungsstück wurde sowohl im Free‑TV als auch im Livestream übertragen.

Im linearen Fernsehprogramm war das Spiel auf dem SenderAbo zu sehen, wobei das Sport‑Add‑on ab 5,99 Euro monatlich und ein Extra‑Paket von 3 Euro pro Monat erforderlich waren. Im Livestream konnten Zuschauer weltweit über die offiziellen Plattformen der French Open das Match in Echtzeit verfolgen. Die genauen Startzeiten hingen von der vorherigen Spieldauer auf dem Centre Court ab, doch das Halbfinale begann gegen 15:00 Uhr Ortszeit.

Insgesamt zeigte Zverev, dass er nicht nur über körperliche Stärke, sondern auch über mentale Härte verfügt, um in den kritischsten Momenten eines Grand‑Slam‑Turniers zu bestehen





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