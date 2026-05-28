Alexander Zverev souverän in die 3. Runde der French Open

Alexander Zverev hat sich bei den French Open souverän in die 3. Runde gespielt. Sein Spiel ist aktuell sehr variabel und aggressiv.

Alexander Zverev hat sich bei den French Open souverän in die 3. Runde gespielt. Bei den glatten Siegen gegen Benjamin Bonzi und Tomas Machac war die deutsche Nummer 1 souverän und nie gefährdet.

Wichtiger als die Ergebnisse war dabei aber die Art und Weise. So kam auch In der Sendung "Matchball Becker" bei "Eurosport" bilanzierte Becker: "Ich habe das einige Male schon beobachtet dieses Jahr. Es ist für mich aktuell der beste Sascha Zverev.

" Das hat Gründe. Gegen Machac stachen zwar seine enormen Aufschlagqualitäten heraus. 19 Asse sprachen eine klare Sprache. Doch Becker sieht in einem anderen Bereich den entscheidenden Unterschied.

"Dass er aufschlagen kann, ist klar. Aber dass er die Returns jetzt so gut spielt, ist der beste Beweis, dass er sich als Tennisspieler weiterentwickelt hat.

" So agiert Zverev mittlerweile immer häufiger beim Return näher an der Grundlinie. Mit der anderen Returnposition kann er aggressiver spielen und schneller versuchen, den Ballwechsel zu diktieren. Das machte er jetzt deutlich besser als früher. Klar: Bonzi und Machac sind nicht die Gegner, die es schlussendlich zu schlagen gilt, will sich Zverev den Traum vom ersten Grand Slam in Paris erfüllen.

Dennoch sind die problemlosen Siege Zeichen in die richtige Richtung. Zusätzlich sei laut Becker sein Spiel aktuell sehr variabel.

"Die Konstanz, die Art und Weise wie er spielt, die Kreativität, der Stopp kommt mal, der Aufschlag ist immer gut. Die Art und Weise gefällt mir unglaublich gut.

" Auch Zverev selbst zeigte sich nach den Auftaktspielen bei Roland Garros zufrieden, auch wenn er klarstellte: "Ich weiß, dass es von Runde zu Runde eine schwierigere Runde wird. Aber ich muss meinem Spiel selber vertrauen.

" Spielt er weiter so aggressiv und variabel, könnte einer langen Paris-Reise nichts im Wege stehen. Nächster Gegner beim zweiten Grand Slam des Jahres ist der Franzose Quentin Halys (Nummer 90 der Weltrangliste) am Freitag. Dort gilt es, die nächste überzeugende Performance anzubieten





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