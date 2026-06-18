Alexander Zverev souverän ins Viertelfinale gespielt

Alexander Zverev hat beim Rasen-Turnier in Halle souverän ins Viertelfinale gespielt. Im deutschen Duell setzte sich der French-Open-Champion mit 6:3, 7:6 gegen Yannick Hanfmann durch.

Alexander Zverev hat beim Rasen-Turnier in Halle souverän ins Viertelfinale gespielt. Im deutschen Duell setzte sich der French-Open-Champion mit 6:3, 7:6 gegen Yannick Hanfmann durch.

Auf den Hamburger wartet nun entweder der Belgier Raphael Collignon oder der Italiener Mattia Bellucci. Auf der Tribüne verfolgte auch diesmal wieder Oma Natalia Fateeva den Auftritt ihres Enkels. Trotz tropischer Bedingungen hielt sie auf der Anlage durch, verschaffte sich mit einem Fächer immer wieder Abkühlung und saß dabei neben Zverevs Freundin Sophia Thomalla in der Sonne. Tochter Mayla war dagegen nicht zu sehen und hielt sich offenbar gemeinsam mit Zverevs Mutter Irina lieber an einem schattigeren Ort auf.

Dass die Nummer 3 der Welt gegen die Nummer 59 klarer Favorit ist, selbst auf dem ungeliebten Rasen, versteht sich von selbst. Und so spielt Zverev auch, gewinnt den ersten Satz ohne viel Mühe 6:3. Danach aber legt Hanfmann seine Scheu ab, kommt gut ins Match und bringt wie Zverev alle seine Aufschlagspiele durch - Tiebreak. Nach 81 Minuten verwandelt der zweimalige Weltmeister seinen ersten Matchball zum 7:6.

Zverev: Das war für ein Rasenmatch ein wahnsinnig gutes Level von beiden. Zum Glück habe ich in zwei Sätzen gewonnen. Mir geht es super, ich liebe die Hitze. Ich bin ein Sommerkind.

Es wird noch wärmer, darauf freue ich mich. Für Zverev ist Halle die Generalprobe für Wimbledon. Da will er endlich mal durchstarten. Bislang kam der Olympiasieger von 2021 dort über das Achtelfinale noch nicht hinaus.

Um möglichst viel Spielpraxis auf dem Untergrund zu bekommen, spielte er mit Kumpel Marcelo Melo auch Doppel, schied dort aber am Mittwoch schon aus. Somit bleibt nur das Einzel für Spielpraxis, bevor es Mitte der kommenden Woche nach London geht, wo am 29. Juni das bedeutendste Tennisturnier der Welt beginnt. Der Titel in Halle fehlt Zverev in seiner Sammlung noch.

Ich stand hier vor Jahren zweimal im Finale, ich würde hier gern mal gewinnen, sagt der Weltranglistenerste. Im vergangenen Jahr war erst im Halbfinale Endstation, als er dem Amerikaner Taylor Fritz unterlag. Der US-Star steht auch diesmal wieder im Viertelfinale - ein mögliches Wiedersehen rückt näher





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Alexander Zverev Rasen-Turnier Halle Viertelfinale French-Open-Champion

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