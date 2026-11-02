Alexander Zverev startet als Nummer eins beim Rolex Masters in Paris

Alexander Zverev startet erstmals als ATP-Weltranglistenerster beim Rolex Masters in Paris. Alle Infos zu Gegner, TV-Übertragung und Livestream im Detail.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev tritt beim Rolex Masters in Paris erstmals als Nummer eins der Weltrangliste an. Das wichtige ATP-1000-Turnier findet am Anfang November 2026 statt und gehört zu den prestigeträchtigsten Wettbewerben im Profisport. Die Startphase für den Titelverteidiger von 2024 gestaltet sich besonders komfortabel, da er in der ersten Runde ein Freilos genießt. Damit kann er Kräfte schonen, bevor er in die eigentliche Konkurrenz hineinsteigt.

Erstes Pflichtspiel gegen Sieger aus Musetti-Hurkacz

Am Mittwoch, den 4. November 2026, steht das erste Pflichtspiel für Zverev an. Er trifft in der zweiten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Lorenzo Musetti und Hubert Hurkacz. Die genaue Startzeit für dieses Match ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Die Vorentscheidung zwischen dem Italiener Musetti und dem Polen Hurkacz findet ebenfalls bereits am 4. November statt. Zverev wird die Partie seines Gegners genau verfolgen, um sich optimal auf den möglichen Gegner einzustellen.

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Mögliche Revanchepartien im Turnierverlauf

Das Turnierfeld ist hochkarätig besetzt, da das Rolex Masters zu den neun ATP-Masters-1000-Turnieren zählt. Nach den vier Grand-Slam-Events gilt es als eines der wichtigsten Turniere im Jahr. Im Viertelfinale ist eine Revanchepartie gegen den Australier Alex de Minaur möglich. Zverev hatte zuvor im Halbfinale des ATP-Turniers in Wien gegen ihn verloren. Ein Wiedersehen ist auch mit anderen Top-Spielern denkbar, die sich den Weg in die oberen Runden erkämpft haben.

Übertragung in Deutschland über Pay-TV

Das Interesse an den Partien ist groß, doch die Übertragung in Deutschland gestaltet sich exklusiv. Das Turnier wird im deutschen Free-TV nicht übertragen. Zuschauer benötigen ein kostenpflichtiges Abo, um die Spiele live zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky sowie der Streaming-Dienst WOW übertragen alle Matches des Turniers. Beide Anbieter bieten umfassende Abdeckung der ATP-Masters-Serie an.

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Gute Erinnerungen an den französischen Hauptstadt

Alexander Zverev blickt mit Vorfreude auf das Event in der französischen Hauptstadt zurück. Im Jahr 2024 konnte er das Masters bereits einmal gewinnen. Diese Erfahrung wird ihm im neuen Jahr als Nummer eins helfen. Der Titelverteidiger zeigt sich motiviert, diese Leistung zu bestätigen. Der Status als Weltranglistenerster bringt zusätzliche Verantwortung mit sich, aber auch den Vorteil, in der Setzliste oben zu stehen.

Live-Ticker und Details zum Turnierstart

Fans können über Live-Ticker den Fortschritt der Partien verfolgen. Für das Match in der zweiten Runde am 4. November wird ebenfalls ein entsprechender Ticker bereitstehen. Alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und zum Ticker sind auf den offiziellen Kanälen verfügbar. Das ATP-1000er-Turnier in Frankreich verspricht spannende Begegnungen. Die neue Nummer eins der Welt soll zeigen, ob er den Thron festigen kann.